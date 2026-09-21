Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 21/09/2026 11:57 PM Xuất bản ngày 21/09/2026 11:57 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ Trong chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Hoa Kỳ.Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9/2026 (theo giờ địa phương), tại TP New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)(Nguồn: TTXVN)Link: https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky-9039740.html Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Mỹ dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New York, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Đại hội đồng LHQ khóa 81 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Thái Lan Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâmchuyên gia trí thức người Việt NamBình luận
Bình luận