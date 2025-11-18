Tối nay bạn sẽ ngủ ngon chưa từng có nếu dùng gối theo cách này của chuyên gia

(VTC News) -

Trong xã hội hiện đại, áp lực của cuộc sống thường nhật khiến nhiều người gặp vấn đề về giấc ngủ. Võ sư Mu Yuchun, chuyên gia trong lĩnh vực Y học cổ truyền Trung Quốc, giảng viên về châm cứu và xoa bóp tại các trường đại học, chia sẻ bí quyết thay đổi cách dùng gối để giúp ngủ ngon hơn.

“Hầu hết chúng ta ngủ sai cách trong cuộc đời, kể cả đó là khi nằm ngửa hay nằm nghiêng. Bạn sẽ có giấc ngủ ngon nhất đời tối nay nếu ngủ theo cách sau", vị võ sư chia sẻ.

Tư thế đúng cho người ngủ nghiêng

Đối với những người ngủ nghiêng, võ sư Mu Yuchun khuyến nghị nên đặt cổ tay lên một chiếc gối để giúp cải thiện lưu thông máu và giảm căng thẳng. Nhiều người có thói quen đặt tay thấp, thậm chí gối lên tay, ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ.

Ông cũng khuyên nên ôm một chiếc gối hoặc để tay lên bụng thay vì để cánh tay đè nén ngực, vì điều này hạn chế phổi mở rộng và lưu thông máu. Việc gác chân lên gối cũng tạo hiệu ứng dễ chịu hơn.

Giấc ngủ ngon hơn khi thêm một chiếc gối kê người.

Tư thế cho người ngủ ngửa

Mu Yuchun nói: “Người ngủ với tư thế nằm ngửa hầu hết đều kê gối dưới đầu và duỗi thẳng chân. Điều đó làm chèn ép các mạch máu". Ông khuyên nên đặt một chiếc gối dưới chân để giảm áp lực lên lưng dưới và cải thiện tuần hoàn ở phần thân dưới.

Bạn cũng có thể hỗ trợ cổ đúng cách bằng cách điều chỉnh gối không quá cao để giảm áp lực lên cột sống và mở rộng đường thở. Đôi khi bạn cũng có thể điều chỉnh tư thế để ngủ không cần gối.

“Điều này có thể làm giảm áp lực ở lưng dưới, cải thiện tuần hoàn ở phần thân dưới của bạn. Hãy điều chỉnh gối hợp lý sao cho vừa giúp nâng đỡ cổ, vừa giảm áp lực lên cột sống và mở rộng các đường thở", chuyên gia giải thích thêm.

Bên cạnh đó, nếu giấc ngủ đạt chất lượng, việc ngủ đủ 8 tiếng không quá quan trọng như mọi người vẫn nghĩ.

Chuyên gia giấc ngủ James Leinhardt chia sẻ: “Có một quan niệm sai lầm phổ biến về giấc ngủ đủ 8 tiếng và cho rằng đây là tiêu chuẩn duy nhất của một đêm ngon giấc. Tuy nhiên, chúng ta không nên tập trung quá vào điều này. Đối với hầu hết mọi người, điều đó là không thực tế. Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh rằng chưa đến 20% mọi người ngủ được 8 tiếng mỗi đêm. Điều chính yếu chúng ta nên tập trung là chất lượng giấc ngủ chứ không phải số lượng".

Vị chuyên gia kết luận nếu có giấc ngủ chất lượng tốt, việc bạn thức dậy lúc 6h hay ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm không còn là vấn đề.