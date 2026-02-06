Cận Tết, ô tô chiếm trọn 6 làn đường Hà Nội, xe máy ‘leo’ vỉa hè né tắc

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân. Chiều 6/2, hàng loạt tuyến đường lớn trong nội đô rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ đầu giờ chiều, các trục đường như Hồ Tùng Mậu, Xuân Thuỷ, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Láng, Tây Sơn, Khuất Duy Tiến,… đều xuất hiện ùn tắc kéo dài. Lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều nút giao thông rơi vào quá tải, giao thông hỗn loạn trong nhiều khung giờ.
Thời điểm này, các hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa phục vụ thị trường Tết diễn ra tấp nập. Cùng với đó, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải của Thủ đô.
Đặc biệt, chiều nay, nhiều gia đình lựa chọn rời Hà Nội sau khi kết thúc ngày làm việc cuối tuần để về quê sớm, chuẩn bị cho lễ cúng ông Công, ông Táo.
Lượng phương tiện đổ ra các tuyến cửa ngõ và trục đường chính tăng đột biến, khiến ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng.
Do ùn tắc kéo dài, không ít người tham gia giao thông đã vi phạm luật như vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều, thậm chí leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe ùn ứ.
Tại đường Trần Duy Hưng, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài hàng trăm mét. Người dân cho biết phải chờ ít nhất 4-5 nhịp đèn đỏ mới có thể qua được nút giao, trong khi xe cộ liên tục di chuyển hỗn loạn.
Trên đường Nguyễn Trãi, theo hướng về Hà Đông, ùn tắc xảy ra trong nhiều thời điểm.
Ô tô xếp hàng dài, đi tràn sang nhiều làn, dồn xe máy vào sát lề đường Xuân Thuỷ chiều 6/2.
Anh Trần Văn Minh (tài xế xe ôm công nghệ) cho biết, những ngày cận Tết, tình trạng ùn tắc diễn ra liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc cũng như sinh hoạt của người dân. “Có chuyến chỉ cách vài trăm mét nhưng đi rất lâu, khách phải chờ, mình cũng áp lực vì sợ bị hủy cuốc. Đường đông, xe nhiều mà ai cũng vội”, anh Minh chia sẻ.
“Biết là năm nào cũng vậy nhưng vẫn rất mệt. Có hôm tan làm, quãng đường bình thường đi 20 phút thì phải mất gần một tiếng”, anh Đạt, ở phường Thanh Xuân nói.
Đường Trường Chinh, hướng đi Láng, cũng ghi nhận dòng ô tô xếp hàng dài chiều 6/2.
Khu vực đường Nguyễn Xiển nhiều thời điểm gần như tê liệt.
Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến giờ cao điểm chiều 6/2.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở vành đai 3, khi dòng xe đông đúc dồn về cùng thời điểm.
Bình luận