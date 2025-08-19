Tổng Bí thư, Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

(VTC News) -

Sáng 19/8, diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. (Ảnh: Thành Đạt)

Thống kê của Bộ Xây dựng có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Cụ thể theo các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông - 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị - 44; Công trình công nghiệp - 57; Hạ tầng kỹ thuật - 36; Nhà ở xã hội - 22; Nông nghiệp và phát triển nông thôn - 6; Văn hóa, thể thao - 3; Giáo dục - 12; Quốc phòng - 1; Y tế - 10.

Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về sự kiện này chiều 14/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền.

Việc này, theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ khánh thành sáng 19/8. (Ảnh: Thành Đạt)

Thông tin về các công trình tiêu biểu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết dịp này sẽ khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup.

Theo kế hoạch đầu tư đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30/8/2024 và đến 19/8 khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian.

Bên cạnh đó là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel - công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data... với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng; dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô là 1.000 giường bệnh; dự án Nhà máy điện gió Hải Anh giá trị là 1.565 tỷ đồng...

Cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long trước giờ thông xe. (Ảnh: Lương Ý)

"Trong lĩnh vực giao thông có khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 - một công trình tiêu biểu, nỗ lực. Trước kia làm cầu dây văng sẽ phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) nhìn từ trên cao.

Về tác động của các dự án, theo ông Lê Anh Tuấn, 250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.