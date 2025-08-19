Khởi công Cảng hàng không quốc tế lớn nhất miền Bắc

(VTC News) -

Sáng 19/8, tại xã Gia Bình (Bắc Ninh), Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự và chủ trì Lễ khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 1.960 ha, thuộc địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao.

Toàn cảnh lễ khởi công.

Dự án có công suất thiết kế tới 50 triệu hành khách/năm. Đây sẽ là cửa ngõ hàng không mới, chia sẻ áp lực với sân bay Nội Bài (Hà Nội) và mở rộng kết nối quốc tế cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Theo quy hoạch, đây là sân bay lưỡng dụng, kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa mục tiêu dân sự và quân sự, là công trình chiến lược, góp phần tăng cường khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cảng hàng không là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, đồng thời được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho Vùng Thủ đô.

Các đại biểu tham quan mô hình Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Thời kỳ 2021-2030, cảng được quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 81 vị trí đỗ. Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng sân đỗ tàu bay quanh khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Ngoài ra, nhà ga phục vụ chuyên cơ - nhà ga VIP được quy hoạch khu vực phía Tây Nam nhà ga hành khách, phía Nam khu sân đỗ máy bay chuyên cơ; diện tích khu đất khoảng hơn 5 ha.

Các đại biểu phát lệnh khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nhà ga hành khách thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch phía Đông Bắc nhà ga VIP với công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch khu vực phía Đông nhà ga hành khách, đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng thủ đô.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Cảng hàng không sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới, ngoài hoạt động hàng không dân dụng, cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch bố trí Trung Đoàn không quân công an Nhân dân với phương tiện hiện đại, đồng bộ bảo đảm hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ quyết tâm với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng; đến cuối năm 2026 đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khai thác bước đầu, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027. Đồng thời, cơ quan chức năng quan tâm chăm lo thực hiện tốt nhất các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho 30 hộ gia đình tiêu biểu gương mẫu trong thực hiện dự án.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh; hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối Cảng hàng không với Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả để Cảng hàng không thật sự là công trình trọng điểm, kiểu mẫu vươn tầm quốc tế góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Dịp này, Bộ Công an trao quà tặng nhà đầu tư, 4 xã có đất phục vụ dự án cảng hàng không và 30 hộ gia đình tiêu biểu gương mẫu trong thực hiện dự án.