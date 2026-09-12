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Xuất bản ngày 12/09/2026 02:14 PM
Xuất bản ngày 12/09/2026 02:14 PM

Toàn cảnh chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân

VOV điểm lại hoạt động chính của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9/2026.

Trưa 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Chinggis Khan, Ulaanbaatar bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Trưa 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Chinggis Khan, Ulaanbaatar bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Chiều 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Chiều 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Toàn cảnh chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân - 3
Toàn cảnh chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân - 4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Chiều 9/9, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 9/9, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 10/9, tại Quảng trường Cung Nhà nước, Thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Mông Cổ.

Sáng 10/9, tại Quảng trường Cung Nhà nước, Thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Mông Cổ.

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Sáng 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulaanbaatar, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ

Sáng 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulaanbaatar, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ

Sáng 10/9, theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa.

Sáng 10/9, theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa.

Sáng 10/9, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã gặp Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gantsetseg Tsendsuren.

Sáng 10/9, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã gặp Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gantsetseg Tsendsuren.

Trưa 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral tại Thủ đô Ulanbaatar.

Trưa 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral tại Thủ đô Ulanbaatar.

Sáng 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân dự Festival truyền thống tại khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Sáng 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân dự Festival truyền thống tại khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Chiều 11/9, chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Thủ đô Ulaanbatar, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ.

Chiều 11/9, chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Thủ đô Ulaanbatar, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-mong-co-cua-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-post1331942.vov

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