Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.
Toàn cảnh chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân
VOV điểm lại hoạt động chính của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9/2026.
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