Toàn cảnh chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân

Sáng 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulaanbaatar, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ