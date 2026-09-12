Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 12/09/2026 01:57 PM Xuất bản ngày 12/09/2026 01:57 PM Toàn cảnh chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân VOV điểm lại những hoạt động chính của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, từ 6-9/9/2026.Chiều 6/9, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Seongnam, Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.Chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.Chiều 6/9, tại Thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.Chiều 6/9, giờ địa phương, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK).Sáng 7/9, tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Tổng Thư ký Quốc hội Hàn Quốc Koh Yong-jin đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sảnh trụ sở Quốc hội Hàn Quốc.Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.Ngày 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok.Chiều 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook.Chiều 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok. Ngày 7/9, tại Thủ đô Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon đã tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc.Sáng 8/9, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok.Chiều 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao Samsung Electronics kiêm Tổng Giám đốc điều hành.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đại diện Tập đoàn LG.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đại diện Tập đoàn SK.Sáng 9/9, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Seoul kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.Lê Tuyết(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-han-quoc-cua-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-post1331948.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Tập đoàn lớn tại Hàn Quốc Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay (8/9), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Quốc hộiHàn QuốcChủ tịch Quốc hộiBình luận
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