Toàn cảnh chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân

Chiều 6/9, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Seongnam, Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.