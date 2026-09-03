Tòa án Mỹ bác sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của ông Trump

(VTC News) -

Ngày 2/9 (giờ địa phương), Thẩm phán liên bang Deborah Boardman tại bang Maryland ban hành lệnh cấm sơ bộ theo yêu cầu của tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư, qua đó ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh.

Theo sắc lệnh này, Mỹ sẽ từ chối cấp quốc tịch cho trẻ em sinh trên lãnh thổ nếu cha mẹ là người nước ngoài và bị nghi thực hiện “giao dịch thương mại” để có quyền công dân hoặc trong diện “kẻ thù từ nước ngoài”. “Tòa án phải một lần nữa ra lệnh tạm dừng thi hành nỗ lực mới nhất của Tổng thống nhằm tước bỏ quyền công dân của họ”, bà Boardman cho hay.

Lực lượng cảnh sát đứng trước trụ sở Tòa Tối cao Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Lệnh do bà Boardman ban hành cấm các cơ quan bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan An sinh Xã hội thực hiện những hành động nhằm can thiệp, phủ nhận hoặc không công nhận quyền công dân của những người thuộc diện vụ kiện tập thể.

Bà Boardman cho rằng sắc lệnh của ông Trump đi ngược phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 6, trong đó bác bỏ những điều khoản then chốt của một sắc lệnh có phạm vi rộng hơn được ông Trump ký ngay trong ngày đầu nhiệm kỳ.

Dù ngăn thực thi sắc lệnh mới của ông Trump, nhưng thẩm phán Boardman lưu ý cơ quan liên bang vẫn có thể ban hành hướng dẫn về cách triển khai quy định này. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ đã soạn dự thảo hướng dẫn, theo đó cha mẹ khi làm hộ chiếu cho con sẽ phải cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch hoặc tình trạng cư trú tại Mỹ của bản thân.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận đối với vấn đề trên.

Hôm 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ cũng bác bỏ nỗ lực ban đầu nhằm chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ đối với trẻ em có cha mẹ không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp (hay còn gọi là người có thẻ xanh), vì cho rằng điều đó vi phạm điều khoản về quyền công dân trong Tu chính án thứ 14.

Tu chính án thứ 14 mà quốc hội Mỹ phê chuẩn năm 1868 nêu rõ “tất cả người sinh ra hoặc nhập tịch vào Mỹ, chịu sự quản lý của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú”. Chính sách này nhằm đảm bảo con cái của những nô lệ được đưa tới Mỹ trái ý muốn đều được công nhận là công dân Mỹ.