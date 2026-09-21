Tin xe 21/9: Toyota Fortuner 2027 chạy thử nghiệm tại Thái Lan

(VTC News) -

Toyota Fortuner 2027 lộ diện khi chạy thử tại Thái Lan

Những hình ảnh mới nhất cho thấy nguyên mẫu Toyota Fortuner 2027 đang chạy thử trên đường phố Thái Lan. Dù được che kín bởi lớp ngụy trang, chiếc xe vẫn để lộ nhiều chi tiết báo hiệu một phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu SUV khung gầm rời này.

Đáng chú ý, Toyota đang thử nghiệm Fortuner mới song song với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Isuzu MU-X và mẫu bán tải Hilux TRAVO gầm thấp. Theo nhiều nguồn tin, Fortuner thế hệ mới sẽ đi theo hướng thiết kế của Hilux TRAVO, tập trung thay đổi diện mạo ở phần đầu và đuôi xe.

Bên trong khoang lái, mẫu SUV được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp về trang bị tiện nghi. Một trong những chi tiết được người dùng quan tâm là việc cải tiến cơ chế gập hàng ghế thứ ba nhằm tối ưu hóa không gian chứa đồ. Bên cạnh đó, việc Toyota tinh chỉnh hệ thống treo để cải thiện cảm giác lái và độ êm ái cũng là yếu tố được mong chờ trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ ngày càng cạnh tranh.

BMW thử nghiệm nguyên mẫu iX5 chạy bằng hydro

BMW vừa công bố những hình ảnh chạy thử nghiệm thực tế của mẫu SUV iX5 Hydrogen mà không sử dụng lớp ngụy trang. Mẫu xe này đang bước vào giai đoạn đánh giá hoàn thiện trước khi đưa vào sản xuất thương mại tại nhà máy Steyr (Áo).

Khác với nhiều mẫu xe sử dụng năng lượng mới, iX5 Hydrogen giữ nguyên thiết kế tương đồng với các phiên bản động cơ đốt trong và thuần điện của dòng X5 thế hệ mới, đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng chuộng phong cách truyền thống.

Về mặt vận hành, xe sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro thế hệ thứ ba kết hợp cùng bộ pin điện áp cao và mô-tơ điện. Mẫu SUV này đạt khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong thời gian dưới 5 giây và sở hữu tầm hoạt động tối đa lên tới 750 km sau mỗi lần nạp đầy. Đáng chú ý, thời gian tiếp nhiên liệu hydro của xe dự kiến chỉ mất dưới 5 phút, nhanh hơn đáng kể so với thời gian sạc của các mẫu xe thuần điện hiện nay.

Hyundai hé lộ phác thảo thiết kế mẫu SUV Bayon

Hyundai vừa công bố những bản vẽ phác thảo thiết kế đầu tiên của mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Bayon hoàn toàn mới. Xe được phát triển dựa trên triết lý thiết kế “Art of Steel” mới của Hyundai và được định vị ở phân khúc xe đô thị.

Phác thảo ngoại thất cho thấy xe sở hữu dáng vẻ vuông vức, nắp ca-pô dập nổi khối cơ bắp và cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ H (H-Edge) đặc trưng của các dòng xe Hyundai thế hệ mới. Vòm bánh xe được tạo hình mở rộng, nhấn mạnh nét khỏe khoắn của dòng xe gầm cao.

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Bayon được định vị nằm giữa hai dòng xe Venue và Creta, dự kiến mở bán chính thức vào cuối năm 2026.