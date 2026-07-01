Tin thế giới nổi bật trong ngày 1/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 1/7, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Iran tuyên bố sẵn sàng cho xung đột nếu đối thoại với Mỹ thất bại nhưng vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao; phái đoàn Iran và Mỹ cùng có mặt tại Qatar song không tổ chức bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào; một trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực Kyushu của Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về các rung chấn liên tiếp trong thời gian gần đây; trong khi Venezuela tiếp tục chạy đua tìm kiếm người sống sót giữa bối cảnh khoảng 50.000 người vẫn mất tích sau thảm họa động đất kép.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho xung đột nếu đối thoại với Mỹ thất bại

Trước thềm các cuộc tiếp xúc kỹ thuật tại Doha, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Tehran vẫn đặt ưu tiên vào ngoại giao, nhưng đã chuẩn bị cho mọi kịch bản nếu đối thoại với Mỹ không đạt kết quả.

“Chúng tôi đang theo đuổi đối thoại, nhưng nếu đối thoại không được thực hiện, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc xung đột và có đáp trả tương ứng”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà đàm phán hàng đầu của Iran, năm điều khoản cốt lõi trong bản ghi nhớ song phương, bao gồm việc dỡ bỏ phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz, cho phép xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản bị đóng băng, phải được thực thi đầy đủ trước khi hai bên tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng khẳng định ưu tiên hiện nay của Tehran là bảo đảm việc thực hiện các cam kết đã đạt được, thay vì khởi động các vòng đàm phán mới.

Phái đoàn Iran và Mỹ cùng đến Qatar nhưng không gặp nhau

Dù các phái đoàn của Iran và Mỹ đều có mặt tại Doha trong tuần này, hai bên tiếp tục khẳng định không có bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào được lên lịch.

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff hiện đang làm việc với phía Qatar và các bên trung gian.

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff hiện đang làm việc với phía Qatar và các bên trung gian, trong khi phái đoàn kỹ thuật của Iran tập trung vào việc thúc đẩy tiến trình giải phóng tài sản bị phong tỏa cũng như giám sát việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng chưa có cuộc gặp nào với phía Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới. Về phần mình, Qatar cũng xác nhận cơ chế đối thoại hiện nay chỉ bao gồm các cuộc trao đổi thông qua trung gian.

Những bất đồng liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz và lộ trình thực hiện các điều khoản kinh tế tiếp tục là trở ngại lớn đối với tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Nhật Bản rung chuyển vì động đất

Một trận động đất có độ lớn 5,1 xảy ra vào sáng 1/7 đã làm rung chuyển hàng loạt địa phương tại đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.

Nhật Bản rung chuyển vì động đất

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn nằm ở phía Bắc tỉnh Miyazaki, ở độ sâu khoảng 10 km. Các rung lắc được ghi nhận tại nhiều tỉnh lân cận như Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki và Fukuoka.

Tính đến giữa buổi sáng cùng ngày, giới chức địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn phát đi cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dân đề phòng các dư chấn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Những ngày gần đây, nhiều khu vực khác của Nhật Bản cũng liên tiếp xuất hiện các trận động đất, khiến giới chuyên gia đặc biệt quan tâm đến nguy cơ xuất hiện hiện tượng “chấn động chu kỳ dài” với phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian rung lắc kéo dài.

Venezuela chạy đua tìm kiếm 50.000 người mất tích

Các lực lượng cứu hộ quốc tế đang bước vào giai đoạn quyết định của chiến dịch tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24/6.

Trận động đất kép ở Venezuela hôm 24/6 đã khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ)

Theo Liên hợp quốc, khoảng 50.000 người hiện vẫn chưa xác định được tung tích, trong khi gần 16.000 người đã mất nhà cửa và phải sống trong các khu tạm cư. Dữ liệu vệ tinh của NASA cho thấy hơn 58.000 công trình có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter.

Chính quyền Venezuela hiện công bố số người thiệt mạng ở mức khoảng 1.700 người, song Liên hợp quốc cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Các cơ quan cứu trợ đã chuẩn bị khoảng 10.000 túi đựng thi thể để phục vụ công tác khắc phục hậu quả.

Trong một tín hiệu tích cực hiếm hoi, lực lượng cứu hộ ngày 30/6 đã giải cứu thành công một em nhỏ còn sống từ đống đổ nát tại thủ đô Caracas, tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình vẫn đang chờ tin người thân.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế Venezuela đang hoạt động vượt quá công suất, đồng thời đối mặt nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sởi, bạch hầu, sốt vàng, sốt rét và sốt xuất huyết trong bối cảnh điều kiện vệ sinh và tỷ lệ tiêm chủng đều ở mức đáng lo ngại.