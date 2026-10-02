(VTC News) -

Trong bản tin thế giới nổi bật ngày 2/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Điện Kremlin khẳng định Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Putin kiên quyết bác bỏ đề xuất ngừng bắn với Ukraine.

Cùng thời điểm, không quân Ukraine lâm vào thế khó khi hơn nửa phi đội F-16 phải ngừng bay vì sự cố bảo trì kéo dài 40 tuần. Tại Mỹ, Tổng thống Trump chính thức phát động chiến dịch vận động tranh cử mới cho đảng Cộng hòa.

Tin thế giới nổi bật ngày 2/10: Nga cáo buộc một số nước châu Âu có thái độ thù địch

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23 ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, một số quốc gia châu Âu có cách tiếp cận với Nga cứng rắn hơn đáng kể so với Mỹ.

Ông Putin cho rằng, trong khi Mỹ đang tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột, một số quốc gia châu Âu lại có những chính sách và tuyên bố góp phần làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo ông, một trong những nguyên nhân có thể liên quan đến những khó khăn về kinh tế trong nước, tác động tới giới lãnh đạo và những thay đổi trong tâm lý chính trị tại các quốc gia này.

Tổng thống Nga nhận định một số chính trị gia châu Âu muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ trong nước. Ông cho rằng đây là một trong những yếu tố có thể lý giải cách tiếp cận của một số nước châu Âu đối với Nga. Ông Putin khẳng định Nga không đe dọa hay có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào dù ở hiện tại hay tương lai. Tuy nhiên, Moskva sẽ đáp trả nếu phải đối mặt với hành động mà Nga coi là gây hấn.

Tổng thống Nga đồng thời kêu gọi người dân châu Âu phân biệt giữa lập trường của Moscow với quan điểm của một số nhà lãnh đạo chính trị tại các nước này.

Tổng thống Putin bác khả năng ngừng bắn tại Ukraine

Tại Phiên họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai diễn ra tại vùng Moskva hôm 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác khả năng ngừng cuộc không kích tầm xa vào Ukraine. “Chúng tôi được bảo rằng: ‘Hãy để họ ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của các ông và các ông sẽ ngừng tấn công tàu của họ’. Điều đó thật nực cười”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán và mong muốn Ukraine trở thành một quốc gia trung lập sau khi chiến sự kết thúc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York ngày 22/9, khi ông Zelensky cho rằng Kiev sẵn sàng ngừng loạt cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng khác của Nga nếu Moskva cũng ngừng những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Putin cho biết thêm Ukraine “đạt được một phần mục tiêu” khi cuộc tấn công của họ vào nhà máy lọc dầu Nga gây thiệt hại khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Moskva hiện đang đáp trả tương xứng.

Nga tăng cường loạt cuộc tấn công tầm xa nhắm vào công ty thép của Ukraine cũng như chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực đường sắt. Ukraine cáo buộc Moskva cố tình tấn công mục tiêu dân sự và khiến Kiev luôn trong tình trạng báo động gần như thường trực khi nước này chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt tiếp theo.

Hơn nửa phi đội F-16 của Ukraine phải ‘nằm đất’

Tiêm kích đa năng F-16 do các đồng minh NATO cung cấp được coi là phương án tốt nhất của Ukraine nhằm đối phó máy bay không người lái (UAV) của Nga. Tuy nhiên, theo một báo cáo gần đây, hơn một nửa số F-16 trong biên chế Ukraine đang không thể tham gia chiến đấu do phải bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

Tiêm kích F-16. (Ảnh: AP)

Dẫn các nguồn thạo tin, Wall Street Journal cho biết, phi đội F-16 của Ukraine đang đối mặt với những khó khăn đáng kể về công tác bảo dưỡng trong bối cảnh cường độ hoạt động cao do các cuộc tấn công liên tục.

Các nguồn tin cho biết hơn một nửa số F-16 đang ở trạng thái tạm dừng hoạt động hoặc chờ xử lý để sửa chữa, vì vậy không thể được triển khai cho các nhiệm vụ chiến đấu.

Ukraine chưa công bố quy mô chính thức của phi đội F-16. Tuy nhiên, một số báo cáo cho biết Ukraine đã tiếp nhận khoảng 40 đến 50 máy bay. Ít nhất 5 chiếc được cho là đã bị mất trong các sự cố kể từ tháng 8/2024, trong khi một số máy bay khác được đưa tới các quốc gia NATO để phục vụ công tác huấn luyện phi công Ukraine.

EurAsian Times ước tính, số lượng F-16 hiện đủ điều kiện hoạt động của Ukraine có thể còn dưới 20 chiếc, thậm chí thấp hơn. Nếu cường độ khai thác và nhu cầu bảo dưỡng tiếp tục ở mức cao, số máy bay sẵn sàng hoạt động có thể tiếp tục giảm.

Tổng thống Trump phát động chiến dịch vận động cho đảng Cộng hòa

Theo The Washington Post, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đi khắp nơi trong tháng tới với hy vọng thúc đẩy tỷ lệ cử tri Cộng hòa tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các bang Texas và Oklahoma - những địa bàn được xem là an toàn đối với đảng Cộng hòa - trước khi hướng tới các bang có cuộc đua cạnh tranh hơn.

Tổng thống Donald Trump vẫy chào cử tri trong một cuộc mít tinh ở Durant, Oklahoma (Mỹ), hôm thứ Năm. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Trong chuyến thăm Texas, Tổng thống Trump dự kiến quảng bá chính sách thuế quan và thương mại tại nhà máy của hãng sản xuất xe tải Peterbilt Motors. Nhà Trắng cho rằng các mức thuế đối với xe tải do chính quyền Tổng thống Trump áp dụng trước đây đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng việc làm.

Sau Texas, ông Trump sẽ tổ chức vận động tại thành phố Durant, bang Oklahoma, bang ông giành được hơn 66% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ngày 3/10, Tổng thống Trump tiếp tục tới Alabama trước khi hướng tới các bang có cuộc đua cạnh tranh hơn như Ohio và Nebraska.