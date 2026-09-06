Tin nóng thế giới hôm nay 6/9: Hai người sống sót sau 10 ngày lũ quét ở Nepal

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 6/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên Mỹ về xung đột Nga - Ukraine, việc Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ, hai người sống sót được giải cứu sau 10 ngày xảy ra lũ quét ở Nepal và tên lửa Đức đưa 5 vệ tinh lên quỹ đạo.

Hai người sống sót sau 10 ngày lũ quét ở Nepal

Ngày 5/9, lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu thêm 2 người sau trận lũ quét và sạt lở đất, mang lại hy vọng cho hàng nghìn gia đình vẫn đang chờ tin người thân.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Một trong hai người được giải cứu là công dân Trung Quốc Lu Haitao. Ông mất tích trong các đường hầm của nhà máy thủy điện cùng hàng trăm công nhân khác. Người còn lại là bà Chandika Shrestha, 60 tuổi, được phát hiện trong tòa nhà 4 tầng ở khu vực Betrawati.

Gia đình bà Shrestha trước đó bắt đầu thực hiện tang lễ vì tin rằng bà không còn.

Ông Lu Haitao cho biết nhiều ngày qua ông cố gắng thu hút sự chú ý của lực lượng cứu hộ bằng cách liên tục hét lớn mỗi khi nhìn thấy ánh đèn.

Theo giới chức, ít nhất 1.362 người thiệt mạng trong thảm họa. Khoảng 900 người mất tích được cho là công nhân các nhà máy thủy điện dọc sông Trishuli.

Điện Kremlin nói đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine hữu ích

Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner nhằm thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin đánh giá cuộc đàm phán “rất hữu ích”, nhưng không đưa ra dấu hiệu cho thấy hai bên đạt được đột phá.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết các đặc phái viên Mỹ trình bày ý tưởng về những hướng đi có thể giúp giải quyết cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với các đặc phái viên Mỹ. (Ảnh: Reuters)

“Nhìn chung, có thể nói rằng các cuộc đàm phán diễn ra đúng thời điểm và rất hữu ích cho cả hai bên”, ông Ushakov nói.

Ông Putin nhấn mạnh Moskva đang đạt “tiến triển thực sự” trên chiến trường và tin tưởng có thể đạt các mục tiêu đề ra, đồng thời cho rằng cần giải quyết “tất cả nguyên nhân gốc rễ”.

Iran nã tên lửa vào tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ

Ngày 5/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu sân bay và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ, với lý do các tàu chiến này “quấy nhiễu” tàu Iran và tham gia chiến dịch phong tỏa trên biển.

Hình ảnh Mỹ công bố tấn công tàu Iran.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC cho biết hai tàu chiến Mỹ hư hại và buộc phải rời khỏi khu vực xung đột do lo ngại các cuộc tấn công tiếp theo. Tehran cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh nếu tiếp tục các hành động mà Iran coi là thù địch.

Trước đó, cùng ngày, quân đội Mỹ thông báo tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran sau khi IRGC phóng tên lửa nhằm vào 2 tàu chiến Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu sân bay và tàu khu trục Mỹ né tránh thành công nhiều cuộc tấn công, sau đó quân đội Mỹ vô hiệu hóa các tàu chở dầu M/T Downy ngoài khơi đảo Kharg và M/T Stark 1 gần Jask. Tàu chở dầu khác mang tên M/T Kylo, hoạt động bên ngoài Vịnh Ba Tư, bị “phá hủy hoàn toàn” sau nhiều đòn tập kích.

Tên lửa Đức bay vào không gian

Ngày 6/9, công ty khởi nghiệp Isar Aerospace, Đức phóng thành công tên lửa Spectrum mang theo 5 vệ tinh lên không gian từ Cảng vũ trụ Andøya ở vùng Bắc Cực của Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng năng lực phóng vệ tinh độc lập của châu Âu.

Tên lửa Spectrum không người lái được thiết kế để đưa các tải trọng nhỏ và trung bình lên quỹ đạo. Đây là phương tiện thương mại đầu tiên đạt quỹ đạo từ lục địa châu Âu và là lần phóng thứ hai của Isar Aerospace. Isar Aerospace cho biết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đã ở trên quỹ đạo! Và vừa làm nên lịch sử châu Âu”.

Vụ phóng diễn ra khoảng 18 tháng sau khi tên lửa đầu tiên của công ty gặp sự cố, lao xuống biển và phát nổ ngay sau khi cất cánh từ cùng địa điểm vào tháng 3/2025. Không ai bị thương trong sự cố này.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Na Uy Cecilie Myrseth đánh giá vụ phóng là bước đột phá đối với ngành công nghiệp phóng vệ tinh của châu Âu, đồng thời giúp khu vực này cải thiện khả năng tiếp cận không gian từ lãnh thổ của mình.