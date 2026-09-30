Tin nóng thế giới hôm nay 30/9: Nga tung video tấn công xe tiếp tế Ukraine

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 30/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều CEO công nghệ ký cam kết tự nguyện về an toàn AI, Nga công bố video tấn công các phương tiện tiếp tế của Ukraine, Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu EU áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử và Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc” nếu Hàn Quốc nổ súng.

Nga công bố video tấn công phương tiện tiếp tế của Ukraine

Nga công bố video tấn công phương tiện tiếp tế của Ukraine

Ngày 29/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị vận hành máy bay không người lái (drone) của nước này đã phá hủy nhiều phương tiện quân sự của Ukraine đang vận chuyển hàng tiếp tế đến các vị trí tiền tuyến ở Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, video được công bố cho thấy các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công những xe bán tải đang di chuyển và đỗ tại khu vực được xác định là nơi lực lượng Ukraine sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế.

Bộ Quốc phòng Nga đặt tên đoạn video là “The true pickup masters”, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động tiếp tế cho các vị trí của Ukraine.

Theo phía Nga, các cuộc tấn công diễn ra tại khu vực Slavyansk - Kramatorsk, một khu vực được củng cố phòng thủ và nằm ở phía tây bắc Donetsk, được xem là một trong những trung tâm quan trọng của lực lượng Ukraine tại Donbass.

Ông Trump và loạt CEO AI ký cam kết chưa từng có

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giám đốc điều hành (CEO) của nhiều công ty trí tuệ nhân tạo (AI) lớn đã ký bộ tiêu chuẩn an toàn tự nguyện, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi siết chặt quy định đối với công nghệ AI.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết thỏa thuận gần giống một “bản hiến pháp”, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo công nghệ như Elon Musk của SpaceX, Mark Zuckerberg của Meta, Dario Amodei của Anthropic, Jensen Huang của Nvidia, Greg Brockman của OpenAI và Sundar Pichai của Google.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các giám đốc điều hành hàng đầu về trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: AP)

Sau cuộc họp ăn trưa tại Nhà Trắng, các lãnh đạo công nghệ xác nhận ký thỏa thuận về “siêu trí tuệ”, thuật ngữ ông Trump thường sử dụng để chỉ trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận được mô tả là “cam kết chung” và “tuyên bố nguyên tắc”, trong đó các công ty tự nguyện áp dụng những biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có tính ràng buộc hay không, ông Trump cho rằng văn bản có tính ràng buộc về mặt đạo đức và thể hiện việc các công ty tự quản lý hoạt động của mình.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả

Ngày 29/9, Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) duy trì đối thoại để giải quyết bất đồng và cảnh báo sẽ “kiên quyết đáp trả” nếu EU tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của Trung Quốc.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc.

Tuyên bố được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh có thông tin một số quốc gia thành viên EU đang soạn thảo văn bản chung, kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ “Mục 301” và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng công cụ được đề cập là biện pháp đơn phương và mang tính bảo hộ. Theo phía Trung Quốc, việc áp dụng biện pháp này không giúp giải quyết bất đồng mà có thể gây tác động ngược đối với EU, đồng thời ảnh hưởng đến thương mại Trung Quốc - EU cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc “không thương tiếc”

Ngày 29/9, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc” nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng vào lực lượng Triều Tiên đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 30/9, bà Kim Yo Jong bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc liên quan đến một vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ), đồng thời cho rằng những kết luận từ phía Seoul là “bịa đặt vô căn cứ”.

Bà Kim Yo Jong cho rằng các hành động của Hàn Quốc gần khu vực biên giới phía Nam đang ngày càng vượt quá giới hạn và cảnh báo bên gây ra hành động khiêu khích sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả phát sinh.

Bà cũng phủ nhận việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường phân giới tại DMZ. Theo bà, nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhằm vào lực lượng Triều Tiên đang xây dựng hàng rào tại khu vực biên giới phía Nam, các đơn vị biên phòng Triều Tiên sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc”.