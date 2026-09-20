Tin nóng thế giới hôm nay 20/9: Mỹ cảnh báo an ninh Trung Đông; nổ ở Ả Rập Xê Út

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 20/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cảnh báo an ninh mới của Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông trong bối cảnh giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi leo thang, các vụ nổ tại Riyadh khiến chuyến bay bị gián đoạn, cùng với điều kiện Iran đưa ra để nối lại đàm phán với Mỹ và phản ứng của Điện Kremlin trước lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào Nga.

Mỹ cảnh báo an ninh trên khắp Trung Đông

Ngày 20/9, Mỹ phát cảnh báo an ninh đối với công dân nước này tại nhiều quốc gia Trung Đông, trong bối cảnh giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen được cảnh báo có thể nhanh chóng leo thang.

Các cảnh báo được áp dụng tại Israel, Lebanon, Jordan, Iraq, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Trung Đông nâng cao cảnh giác, đồng thời lưu ý khả năng xảy ra hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại.

(Ảnh minh hoạ)

“Xung đột quân sự này có khả năng leo thang nhanh chóng”, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, đồng thời cho rằng lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã thực hiện các hoạt động nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các sân bay dân sự.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đang cân nhắc các phương án tấn công mới nhằm vào Iran hoặc các mục tiêu của lực lượng Houthi tại Yemen. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã rút ngắn thời gian lưu trú cuối tuần tại Camp David và trở về Nhà Trắng sớm hơn dự kiến.

Ả Rập Xê Út rung chuyển vì các vụ nổ, chuyến bay bị gián đoạn

Ngày 19/9, nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, khiến còi báo động không kích vang lên và hoạt động hàng không bị ảnh hưởng trong bối cảnh giao tranh với lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục leo thang.

Khói đen bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. (Ảnh: Global Look Press)

Giới chức Ả Rập Xê Út phát cảnh báo khẩn cấp vào sáng 19/9, thông báo về một “mối đe dọa trên không thù địch” và yêu cầu người dân ở trong nhà. Theo các phương tiện truyền thông, nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại các khu vực khác nhau của Riyadh trước khi lực lượng phòng vệ dân sự phát tín hiệu an toàn khoảng 30 phút sau đó.

Một cột khói lớn cùng ngọn lửa sau đó được nhìn thấy gần sân bay quốc tế King Khalid. Hình ảnh của Reuters cho thấy khói bốc lên từ khu vực lưu trữ nhiên liệu của sân bay, trong khi dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 ghi nhận nhiều chuyến bay bị chậm và hủy.

Điện Kremlin cảnh báo lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Ngày 20/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga sẽ không tạo tác động tích cực đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 ký ban hành đạo luật mang tên Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, cho phép Washington áp đặt các biện pháp hạn chế mạnh hơn đối với Moskva và áp thuế lên tới 100% đối với những nước mua dầu khí của Nga.

Theo nội dung được công bố, luật mới nhắm đến những quốc gia mua khối lượng lớn dầu khí Nga, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ được cho là có thể chịu tác động.

Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Ngày 20/9, Iran cho biết sẵn sàng xem xét việc nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đã chuyển các điều kiện cần thiết để khôi phục đàm phán tới các bên trung gian.

Siêu tàu dầu Agios Fanourios I là một trong ba siêu tàu rời eo biển Hormuz thành công trong tuần qua. (Ảnh: Marine Traffic)

Ông Rezaei xác nhận Iran vẫn trao đổi với Qatar và Pakistan về các điều kiện nối lại đàm phán, đồng thời cho rằng phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đóng vai trò quyết định đối với tương lai của tiến trình này.

Mỹ và Iran đã dừng các cuộc trao đổi chính thức từ đầu tháng 7, khoảng 3 tuần sau khi hai bên ký Bản ghi nhớ Islamabad, được mô tả là thỏa thuận sơ bộ về việc kết thúc cuộc chiến.

Washington sau đó triển khai thêm các biện pháp gây sức ép đối với Tehran, trong đó có việc phong tỏa trở lại các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7 và mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp vào cuối tháng 8.