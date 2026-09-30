Tìm thấy chiếc ô tô của nữ tài xế nghi bị lũ cuốn ở Đồng Nai

(VTC News) -

Sáng 30/9, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Khu vực 10, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm chiếc ô tô liên quan vụ việc nghi bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực hồ Xa Cát, khu phố Xa Cam.

Các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, rà soát trên diện rộng tại khu vực lòng hồ, các tuyến thoát nước và những vị trí được xác định có khả năng phương tiện bị cuốn đến.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô tại khu vực lòng hồ Xa Cát, gần vị trí thuyền của lực lượng cứu hộ đang neo đậu.

Lực lượng chức năng trục vớt ô tô con sau nhiều ngày tìm kiếm. (Ảnh: Công an phường Bình Long, Đồng Nai)

Sau khi xác định vị trí phương tiện, lực lượng chức năng triển khai trục vớt ô tô và thực hiện các công tác khám nghiệm theo quy định.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân trong thời điểm mưa lớn, ngập lụt không điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, cầu tràn hoặc nơi có dòng nước chảy xiết. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu.

Thời điểm này, bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc) lái ô tô con lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh, đoạn qua khu phố Xa Cam, phường Bình Long.

Khi đến khu vực đập Sở Nhì, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn cả người và phương tiện xuống hồ Xa Cát.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hộ sau đó được huy động để tổ chức tìm kiếm bà L. cùng chiếc ô tô.

Đến sáng 24/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà L. cách vị trí gặp nạn khoảng 300m.