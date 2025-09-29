Tiểu thương Hà Tĩnh lo trắng tay khi bão tiếp nối bão

(VTC News) -

Suốt đêm 28/9, khi cơn bão số 10 Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh kèm mưa lớn, vợ chồng anh Trần Đô Na ngồi thức chong chong trong căn nhà tối om của người quen mà họ trú ngụ để tránh bão, lo cháy ruột khi nghĩ đến nhà hàng Quang Huệ của mình ở bãi biển Thiên Cầm - chỗ kiếm cơm và cũng là nơi sinh hoạt của họ. Đây là lần thứ hai có bão lớn đổ bộ trong vòng 30 ngày qua.

"Cả đêm tôi không ngủ được. Nghe tiếng mái tôn, tiếng cây đổ, tiếng cửa kính vỡ từ bên ngoài, tôi không khỏi lo lắng cho nhà hàng, cơ ngơi của hai vợ chồng liệu có trụ vững được qua cơn bão suốt đêm", anh Na chia sẻ.

Trở lại nhà hàng vào sáng 29/9, dù đã lường trước, vợ chồng anh Na vẫn bàng hoàng, thẫn thờ khi thấy cảnh ngổn ngang, đổ nát. Mái tôn bị gió thổi bay, biển quảng cáo không còn. Dù được chằng chéo kỹ từ trước nhưng bể bảo quản hải sản tươi, phòng bếp, tủ lạnh, các nguyên liệu nấu ăn đều hư hỏng nặng.

Anh Na nhặt từng tiếng tôn, thanh sắt đang rơi tá lả xuống mặt đất do cơn bão quăng quật, trong khi chị gom từng mẩu bàn ghế vỡ vụn. Cả hai chưa biết phải bắt đầu khôi phục từ đâu.

Anh Đô Na bàng hoàng trước cảnh cơ ngơi của hai vợ chồng tan hoang.

“Bão số 5 càn quét, tôi vừa sửa mái che hết 40 triệu đồng. Nay bão số 10 lại làm đổ mái che, cuốn bay nhiều thiết bị, thiệt hại khoảng 60 - 80 triệu đồng nữa. Năm nay chúng tôi coi như mất trắng”, anh Đô Na nói với giọng bất lực. Người vợ cố nở nụ cười nhẹ, tay đặt lên vai chồng để động viên nhưng ánh mắt không giấu được sự xót xa tiếc của khi nhìn bộ sục bể nuôi hải sản bị hất văng ra tận mặt đường mà chị vừa nhặt cầm trên tay.

Cơn bão số 10 quần thảo cả đêm khiến nhiều tiểu thương thiệt hại nặng nề.

Điều đáng nói đây là cơn bão lớn thứ 2 đổ vào Hà Tĩnh trong vòng 30 ngày.

Theo người dân địa phương, khoảng 20h đêm 28/9, trời bắt đầu có gió lớn, sau đó những cơ cuồng phong kèm mưa lớn liên tục ập đến kéo dài suốt cả đêm. Đến sáng 29/9, trời quang đãng khiến cảnh hoang tàn hiện rõ trước mắt những con người cả đêm không ngủ.

Anh Nghiêm Sỹ Hoàng, chủ một nhà hàng ở biển Thiên Cầm chia sẻ: “Khoảng 23h 28/9 đến rạng sáng 29/9, gió lớn, rít ầm ầm, chúng tôi không dám ra ngoài. Đến sáng thức dậy thì mọi thứ đã tan hoang”.

Dù các tiểu thương ven biển chuẩn bị phòng chống bão từ sớm, nhưng sức mạnh của Bualoi vẫn vượt quá khả năng phòng thủ của họ. Họ đã dùng mọi phương pháp để chằng chéo, gia cố tài sản nhưng thiệt hại vẫn rất nặng nề.

Các tiểu thương không giấu được nỗi lo khi lại mất chi phí để sửa sang cửa hàng.

Anh Dương Văn Mạnh, chủ một tiệm cơm cũng tại Thiên Cầm, không nén được nghẹn ngào khi thấy tất cả cửa kính đều vỡ nát, bảng biển và mái cũng biến mất. Người đàn ông này cảm thấy kiệt sức vì đã dồn công, dồn của để phục hồi sau cơn bão số 5, nay thành quả đó lại bị bão số 10 xóa bỏ.

"Nó là trận cuồng phong, chứ không phải gió bão thông thường nữa. Nhà hàng vừa kịp lợp lại mái, sửa sang sau cơn bão số 5, nay bão số 10 với diễn biến phức tạp lại ập đến. Bà con tiểu thương chúng tôi lại oằn mình chống đỡ, nhưng quả thật lần này không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Tất cả các nơi vay được đều đã vay, mà người quen, họ hàng cũng đều chịu cảnh bão khó khăn như mình. Thôi thì xem cái gì trong quán còn chưa hỏng để bán tạm khắc phục nơi ở đã rồi lại tính đường kinh doanh sau", anh Mạnh ngậm ngùi.

Cuối tháng 8, cơn bão số 5 đổ bộ gây thiệt hại nặng cho người dân Hà Tĩnh. Cơn bão khiến 38.938 ngôi nhà bị thiệt hại, 286 điểm trường với 458 phòng học; 52 cơ sở khám chữa bệnh; 220 công trình văn hóa, 48 di tích lịch sử văn hóa bị hư hỏng; 151.434 cây xanh các loại bị đổ, gãy; 2.414 cột điện các loại bị đổ gãy, 171km đường dây điện bị đứt.

Về thiệt hại của cơn bão số 10, hiện chưa có thống kê thiệt hại, ước lượng ban đầu có gần 4.800 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế, trụ sở xã cũng bị hư hỏng, tốc mái; cơ sở hạ tầng và sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề. 30 cột điện gãy đổ, nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc giao thông tại hơn 100 điểm.

="" style="width: 100%;"