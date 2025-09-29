Cột điện gãy la liệt, mái tôn bay tứ tán, Hà Tĩnh - Quảng Trị ngổn ngang sau bão

Tại Hà Tĩnh: Bão số 10 đổ bộ gây mưa to, gió rít từng hồi, cây xanh, cột điện đổ la liệt, mái nhà bị gió thổi bay tứ tán. (Ảnh: Thục Anh)
Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng ghi nhận tại nhiều địa phương của Hà Tĩnh từ khu vực huyện Kỳ Anh đến trung tâm TP Hà Tĩnh (cũ) có rất nhiều nhà dân bị tốc mái, thậm chí đổ sập do bão số 10 gây ra.
Rất nhiều cột điện bị gió bão quật đổ nằm gãy vắt ngang đường ở Hà Tĩnh khiến địa phương này mất điện trên diện rộng. (Ảnh: Trọng Thái)
Tại khách sạn 11 tầng trong khu du lịch biển Thiên Cầm, gió rít, giật mạnh làm hư hỏng trần thạch cao của phòng ăn có diện tích hàng chục mét vuông tầng 1.
Một mái tôn của người dân ở phường Đông Kinh (TP Hà Tĩnh) gió hất tung, nằm chắn ngang đường, giao thông ách tắc.
Rất nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị báo số 10 tàn phá theo từng cấp độ, thiệt hại rất nặng nề.
Cột điện đổ, cây gãy, mái tôn bay... là cảnh giống nhau trên nhiều tuyến đường Hà Tĩnh sau bão số 10. Lực lượng chức năng dù rất nỗ lực nhưng chưa thể khắc phục xong.
Đêm qua là đêm không ngủ của lực lượng Công an, Quân đội... ở Hà Tĩnh. Họ ứng trực toàn bộ quân số, 24/24 để vừa đảm bảo an toàn tính mạng người dân, vừa kịp thời khắc phục hậu quả sau bão. Trong hình là ảnh lực lượng Công an xuyên đêm khắc phục hậu quả bão số 10. (Ảnh: CAHT).
Tại khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị đêm qua, bão số 10 quét ngang cũng gây thiệt hại nặng nề. Từ khu vực Đồng Hới trở ra các địa phương tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh nhiều cây, cột điện bị gió quật gãy.
Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) gió bão khiến hàng loạt cột điện bị quật ngã, dây điện chằng chịt nằm vắt ngang đường.
Sau đêm mệt nhoài chống bão, người dân Quảng Trị tiếp tục dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Các cơ quan công sở mở lại và mưa còn khá lớn.
Bình luận