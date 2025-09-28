Trực tiếp: Bão số 10 Bualoi áp sát Nghệ An - Quảng Trị, mưa gió cực mạnh

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 15h, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách TP Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Ngày 28/9, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền triển khai kế hoạch sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão số 10 Bualoi.

Theo đó, toàn bộ cư dân sống tại các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung và nhiều hộ dân ở trong các căn nhà xuống cấp đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Người dân được bố trí tạm trú tại khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ, phường Cửa Nam cũ. Sau khi bão tan, tình hình ổn định, bà con sẽ trở về nhà.

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò sơ tán dân đến nơi tránh bão an toàn.

Tại phường Cửa Lò, công tác ứng phó với bão số 10 cũng được triển khai quyết liệt. Toàn bộ 250 tàu cá, 275 thúng cùng 32 lồng bè đã được đưa vào nơi tránh trú, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển.

Chính quyền thị xã thành lập 7 tổ trực chốt và một tổ cơ động với gần 100 thành viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm và trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đến sáng nay, phường Cửa Lò di dời 356 người đến nơi an toàn, dự kiến sẽ di dời tiếp 1.800 người nếu bão diễn biến phức tạpĐến 9h30 ngày 28/9, phường Cửa Lò di dời 151 hộ dân với 356 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT Nghệ An thông báo cho học sinh tất cả các trường trên toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29/9. Ngành Giáo dục Nghệ An yêu cầu các trường lên phương án, tổ chức phòng chống bão để bảo vệ cơ sở vật chất của trường.