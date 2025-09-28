Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão tại Nghệ An, Hà Tĩnh

(VTC News) -

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia - đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, toàn tỉnh có 2.895 tàu thuyền, trong đó 2.891 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, còn lại 4 phương tiện ở vùng biển TPHCM, ngoài vùng ảnh hưởng bão.

Về hồ chứa, 937/1.061 hồ đầy nước, 122 hồ đạt 70% dung tích, 1 hồ đạt 50-70%. Các hồ lớn đã được xả điều tiết để bảo đảm dung tích chứa, trong đó hồ Bản Vẽ đạt 64% dung tích.

Các tuyến đê biển trọng điểm đã được gia cố cơ bản. Tỉnh cũng chỉ đạo thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa còn lại. Về sơ tán dân, hiện 182 hộ đã được đưa đến nơi an toàn. Việc sơ tán được thực hiện theo kịch bản bão tiến đến đâu, dân được di dời đến đó, vừa bảo đảm an toàn, vừa tránh rủi ro không cần thiết.

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được huy động 100% quân số. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, đặc biệt tại Vinh, xe lưu động thông tin tới từng làng, xóm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Nghệ An, nhất là trong công tác thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân, thu hoạch nông nghiệp và điều tiết hồ chứa.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh lưu ý thêm đến nguy cơ lũ quét, sạt lở, lũ ống tại miền núi; cần có phân công cụ thể các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ngay từ bây giờ.

Phó Thủ tướng tặng quà người dân tại điểm tránh trú bão của phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong chiều tối nay, trước thời điểm dự báo bão số 10 đổ bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Vũng Áng (phường Vũng Áng), điểm tránh trú bão của người dân phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh được xác định là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, rất nguy hiểm khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền vào đêm 28/9, đặc biệt là khu vực huyện Kỳ Anh cũ.

Đến nay, tỉnh đã di dời 6.756 hộ với 14.529 người dân đến nơi an toàn, chủ yếu ở ven biển; 3.983 tàu thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn an toàn từ ngày 27/9. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang ứng trực 100% quân số, hỗ trợ chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.

Về khả năng ứng phó với đợt mưa lớn của hoàn lưu sau bão, 3 hồ thuỷ lợi lớn của Hà Tĩnh đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Hồ Kẻ Gỗ đang ở mức 63,38% dung tích, hồ Sông Rác đạt 61,2%, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đạt 47%.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt giải pháp di dời dân, coi đây là biện pháp then chốt để giảm thiểu thiệt hại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi bão đổ bộ ban đêm, công tác xử lý sẽ khó khăn hơn, do đó các địa phương cần nắm chắc địa bàn, rà soát lại phương án, phân công lực lượng, nhất là ở khu vự Kỳ Anh - nơi đã có gió cấp 7-8, dự báo có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 14.

Hà Tĩnh cần đặc biệt chú ý các tuyến đê điều, an toàn người dân, tài sản và công trình trọng yếu.