Tiểu thương chợ sinh viên phía Tây Hà Nội đồng loạt gỡ mái che, trả lại vỉa hè

Minh Đức13/01/2026 16:04:34 +07:00
13/01/2026 16:04:34 +07:00
(VTC News) -

Nhiều tiểu thương chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ) đồng loạt tháo dỡ mái che, thu gọn hàng hóa, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Sáng 13/1, phường Đại Mỗ (Hà Nội) ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên nhiều tuyến đường như Trung Văn, Trung Thư, Cương Kiên. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm tại khu vực chợ Phùng Khoang.

Trước đó, ngày 9/1, UBND phường Đại Mỗ ban hành văn bản yêu cầu các hộ dân, hộ kinh doanh tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Phùng Khoang và các tuyến đường Trung Văn, Tố Hữu, Cương Kiên. Bên cạnh đó, phường tuyên truyền, vận động các hộ dân, tiểu thương khu vực chợ Phùng Khoang chấp hành quy định từ 12/1.

Chợ Phùng Khoang là khu chợ dân sinh, sinh viên nằm sát nhiều trường đại học lớn, từ lâu hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Vào giờ cao điểm, nhiều hộ kinh doanh bày bán tràn lan ra vỉa hè, lòng đường, biến lối đi của người đi bộ thành nơi buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại thời điểm ra quân, nhiều tiểu thương tại chợ Phùng Khoang tự nguyện tháo dỡ mái che, biển hiệu, chấp hành các quy định về trật tự đô thị.

Nhiều mái che, khung sắt cơi nới tồn tại nhiều năm tại các ki-ốt phía mặt ngoài chợ Phùng Khoang đang được người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng tháo dỡ.

Một số tiểu thương tạm thời đóng cửa kinh doanh để gỡ mái che, sắp xếp lại hàng hóa theo quy định.

Các hộ kinh doanh tại chợ Phùng Khoang đưa hàng hóa vào sâu bên trong ki-ốt, dọn dẹp vỉa hè, góp phần tạo không gian thông thoáng, trật tự hơn.

Anh Nguyễn Văn Trung, tiểu thương kinh doanh tại chợ Phùng Khoang cho biết, các tiểu thương đều ủng hộ chủ trương lập lại trật tự đô thị của lực lượng chức năng và sẵn sàng chấp hành quy định.

Ông Bạch Đình Nam, Phó Ban Quản lý chợ Phùng Khoang cho biết, Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không dựng mái hiên, mái che ảnh hưởng đến mỹ quan, lối đi chung. Khu vực trong chợ đã được phân mốc giới rõ ràng và các tiểu thương cơ bản ngồi đúng vị trí quy định. "Sau khi phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ, khu vực chợ Phùng Khoang trở nên thông thoáng, sáng sủa và văn minh hơn", ông Bạch Đình Nam nói.

Cũng trong sáng 13/1, tổ công tác tổ chức tháo dỡ các bảng hiệu, mái che vi phạm quy định về trật tự đô thị trên địa bàn phường Đại Mỗ.

Các bảng hiệu vi phạm đã được lực lượng chức năng tháo gỡ, thu giữ theo quy định.

Người dân tự giác dọn dẹp hàng quán, trả lại vỉa hè thông thoáng.

Ông Phạm Minh Giáp, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ cho biết, kế hoạch lập lại trật tự đô thị được triển khai xuyên suốt trong năm, với trọng tâm là duy trì thường xuyên, liên tục. Đợt ra quân lần này mang tính giáo dục, tuyên truyền, hướng tới xây dựng ý thức chấp hành của người dân trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định. Việc áp dụng biện pháp mạnh không đặt nặng, song khi cần thiết, phường sẽ phối hợp các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, bảo đảm tính răn đe và hiệu quả lâu dài.

