Tiểu thương chợ sinh viên phía Tây Hà Nội đồng loạt gỡ mái che, trả lại vỉa hè

Tại thời điểm ra quân, nhiều tiểu thương tại chợ Phùng Khoang tự nguyện tháo dỡ mái che, biển hiệu, chấp hành các quy định về trật tự đô thị.
Nhiều mái che, khung sắt cơi nới tồn tại nhiều năm tại các ki-ốt phía mặt ngoài chợ Phùng Khoang đang được người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng tháo dỡ.
Cũng trong sáng 13/1, tổ công tác tổ chức tháo dỡ các bảng hiệu, mái che vi phạm quy định về trật tự đô thị trên địa bàn phường Đại Mỗ.
Các bảng hiệu vi phạm đã được lực lượng chức năng tháo gỡ, thu giữ theo quy định.
Người dân tự giác dọn dẹp hàng quán, trả lại vỉa hè thông thoáng.
