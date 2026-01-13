Tiểu thương chợ sinh viên phía Tây Hà Nội đồng loạt gỡ mái che, trả lại vỉa hè

Ông Phạm Minh Giáp, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ cho biết, kế hoạch lập lại trật tự đô thị được triển khai xuyên suốt trong năm, với trọng tâm là duy trì thường xuyên, liên tục. Đợt ra quân lần này mang tính giáo dục, tuyên truyền, hướng tới xây dựng ý thức chấp hành của người dân trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định. Việc áp dụng biện pháp mạnh không đặt nặng, song khi cần thiết, phường sẽ phối hợp các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, bảo đảm tính răn đe và hiệu quả lâu dài.