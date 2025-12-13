Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, dân tự giác dọn hàng quán trả lại vỉa hè

“Trước đây nhiều hộ bày bán ra vỉa hè cho tiện buôn bán, nhưng như vậy người đi bộ rất khó khăn. Khi phường ra quân tuyên truyền, nhắc nhở rõ ràng, tôi thấy ai cũng hiểu hơn. Gia đình tôi tự giác thu gọn đồ đạc, để vỉa hè thông thoáng. Nếu làm nghiêm và duy trì thường xuyên thì người dân sẽ quen và chấp hành tốt”, anh Hoàng Anh, ở phường Tây Hồ, chia sẻ.