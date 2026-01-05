Chợ cóc ngang nhiên chiếm vỉa hè, bủa vây nhiều tuyến phố Hà Nội

Không chỉ người dân sống quanh khu vực bức xúc, nhiều tiểu thương buôn bán tại các chợ cóc cũng thừa nhận việc họp chợ trên vỉa hè, lòng đường là vi phạm, song cho rằng đây là “lựa chọn bất đắc dĩ” để mưu sinh. Bán hoa quả tại chợ cóc phố Ngô Sĩ Liên đã hơn 3 năm, bà N.T.H. cho biết, nếu vào chợ truyền thống, chi phí thuê sạp, tiền gửi xe, tiền điện nước mỗi ngày là gánh nặng với người buôn bán nhỏ lẻ. “Một sạp trong chợ phải đóng vài trăm nghìn mỗi ngày, chưa kể bán chậm thì lỗ vốn. Ra vỉa hè chỉ cần cái mẹt, cái thúng, có khách là bán được ngay”, bà H. nói.