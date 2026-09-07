Mỹ nhân đóng Tiểu Yến Tử từng lao đao vì đời tư, U50 kín tiếng sau 2 lần đổ vỡ

(VTC News) -

Huỳnh Dịch được chọn vào vai Tiểu Yến Tử trong phần 3 của Hoàn Châu cách cách. So với Triệu Vy, Huỳnh Dịch có nét đẹp dịu dàng và thanh thoát hơn, với gương mặt mềm mại, hài hòa.

Dù phần thể hiện của cô bị chê vì không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm, song bộ phim vẫn giúp tên tuổi của Huỳnh Dịch ngày càng thêm nổi tiếng. Gương mặt xinh đẹp cũng giúp sự nghiệp của cô lên “như diều gặp gió”.

Từ ngọc nữ màn ảnh tới danh xưng “gái hư”

Huỳnh Dịch sinh năm 1977 và tốt nghiệp Học viện Văn hóa Đông phương Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi gia nhập làng giải trí. Cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Nhờ thành công vang dội của bộ phim Cô dâu lên nhầm kiệu hoa, Huỳnh Dịch vươn lên trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc vào thập niên 2000.

Vai Tiểu Yến Tử trong “Hoàn Châu cách cách” phần 3 do Huỳnh Dịch đảm nhận.

Với gương mặt xinh đẹp và lối diễn đa dạng, Huỳnh Dịch chiếm được cảm tình của khán giả và tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất trong các bộ phim như Hoàn châu cách cách 3, Ngọa hổ tàng long, Trường Hận Ca, Có tình có nghĩa, Thiếu lâm Vịnh Xuân Quyền, Kỳ tích...

Cô nhanh chóng đứng vào hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng giải trí với lượng khán giả đông đảo.

Tuy nhiên, trái với những vai diễn trên màn ảnh, cuộc sống cá nhân của Huỳnh Dịch lại nhiều sóng gió. Năm 2009, Huỳnh Dịch bí mật kết hôn với doanh nhân Khương Khải. Cuộc hôn nhân của cô chỉ được phát hiện khi cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Sự việc cũng khiến hình ảnh ngọc nữ của Huỳnh Dịch trong lòng công chúng sụp đổ.

Đến năm 2011, Huỳnh Dịch hẹn hò với đại gia trẻ tên là Huỳnh Nghị Thanh. Sau 2 năm, cặp đôi đón con gái đầu lòng. Song, con gái chào đời chưa được bao lâu, Huỳnh Nghị Thanh bất ngờ tố vợ ngoại tình, bỏ rơi con gái. Cuối cùng, cặp đôi chọn ly hôn và lao vào cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con gái.

Nữ diễn viên phải “ở ẩn” một thời gian vì ồn ào đời tư.

Hai cuộc hôn nhân ồn ào khiến hình ảnh và danh tiếng của nữ diễn viên tụt dốc. Từ ngọc nữ màn ảnh đình đám, Huỳnh Dịch thậm chí bị khán giả gắn mác “gái hư” của làng giải trí Hoa ngữ. Trong một thời gian dài, cô phải ở ẩn vì không còn được mời chào đóng phim, các nhãn hàng cũng từ chối hợp tác.

Sống kín tiếng sau 2 lần đổ vỡ thân nhân

Những năm gần đây, Huỳnh Dịch bắt đầu trở lại trong một vài chương trình truyền hình. Chia sẻ về việc không còn đóng vai chính trong các dự án phim, Huỳnh Dịch tâm sự dù cơ hội vẫn còn đó nhưng cô sẽ cần thêm may mắn.

Nữ diễn viên thổ lộ giờ đây cô lấy con gái là điểm tựa trong cuộc sống. Người đẹp thỉnh thoảng dẫn con tham dự sự kiện và khẳng định không ngăn cản nếu con gái muốn gia nhập giới giải trí.

Con gái của Huỳnh Dịch cũng sớm bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ với biểu cảm rất tự nhiên trước ống kính.

Nhan sắc trẻ đẹp của Huỳnh Dịch ở tuổi U50.

Sau những lần đổ vỡ tình cảm, Huỳnh Dịch chọn sống kín tiếng về đời tư. Ở tuổi 49, mỹ nhân vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng cân đối. Nữ diễn viên cho biết, cô dành nhiều thời gian tập luyện và chú trọng tới chế độ dinh dưỡng để có vẻ ngoài trẻ trung hơn bạn bè cùng lứa.

Tuy vậy do nhan sắc liên tục thay đổi cũng khiến cô vướng nghi án lạm dụng thẩm mỹ. Không ít lần Huỳnh Dịch xuất hiện tại các sự kiện với gương mặt căng cứng, sưng phồng.

Trên trang cá nhân, Huỳnh Dịch thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Theo đó, nữ diễn viên cho rằng “chỉ cần nếp nhăn không xuất hiện trong tâm hồn, thì sẽ mãi mãi trẻ trung”. Vì thế dù đã bước qua tuổi 40, cô vẫn giữ tâm hồn mình như ở tuổi 18.

Thời gian qua, Huỳnh Dịch cũng vướng nghi vấn hẹn hò khi lộ ảnh đi ăn tình tứ cùng một người đàn ông. Dù vậy nữ diễn viên chọn cách im lặng.