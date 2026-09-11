Tiếp tục đầu tư cho dòng phim lịch sử Việt để hỗ trợ các đạo diễn trẻ

(VTC News) -

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinhđược xem là một trong những dự án điện ảnh có quy mô hoành tráng hiếm hoi của điện ảnh Việt. Tuy nhiên khi ra rạp, tác phẩm vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Kịch bản phim bị đánh giá là dàn trải, lời thoại đôi chỗ gượng gạo, khiến ê-kíp sau đó phải tung ra bản dựng rút gọn 135 phút do đạo diễn Hàm Trần biên tập lại để mạch phim súc tích hơn.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” từng được kỳ vọng là bom tấn của màn ảnh Việt.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến sáng 10/9, phim chỉ thu về hơn 35 tỷ đồng. Tác phẩm của Nguyễn Phan Quang Bình chỉ đạt khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày, tỷ lệ lấp đầy rạp khiêm tốn. Con số này khiến phim có nguy cơ thua lỗ nặng.

Trước thành tích phòng vé không như ý, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết những tranh cãi của khán giả giúp anh có thêm nhiều bài học về cách làm phim huyền sử và đưa những yếu tố lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ.

Không quá sốc vì ý kiến trái chiều

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về doanh thu chưa khả quan và phản ứng đa chiều từ dư luận, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khẳng định bản thân không quá sốc. Khi dấn thân làm một bộ phim huyền sử để tìm cho mình lối đi khác, anh hoàn toàn hiểu và chấp nhận những gì sẽ phải trải qua.

“Có thể có lời khen, có lời chê, nhưng khi đã tìm con đường mới thì không bao giờ con đường ấy trải đầy hoa hồng. Con đường mới luôn đầy rẫy thách thức, nhưng nếu không đi, không làm thì ta sẽ không thể nào hiểu được”, đạo diễn nói, cho biết việc trực tiếp gặp gỡ khán giả ở các buổi cinetour cũng giúp anh nhận ra nhiều điều.

Từ những cuộc trò chuyện đó, anh suy nghĩ nhiều hơn về cách làm phim cho những khán giả tương lai, nhất là người trẻ. Đây là cơ hội để anh nhìn lại cách tiếp cận những bài học, kinh nghiệm và yếu tố lịch sử khi đưa vào dòng phim huyền sử.

Nguyễn Phan Quang Bình là người cầm trịch dự án “Hộ linh tráng sĩ”.

Nguyễn Phan Quang Bình nhìn nhận Hộ linh tráng sĩ chỉ là “viên gạch đầu tiên” cho một con đường mới của phim huyền sử, dù dòng phim này không phải đến bây giờ mới xuất hiện mà nhiều thế hệ làm phim trước đây cũng đã làm. Đạo diễn cho rằng với người làm phim, một trong những điều đáng sợ nhất là đi vào “lối mòn của chính mình”. Vì vậy, điều anh muốn tìm kiếm là một cảm xúc và một cách làm mới để có thể tiếp tục phát triển.

Từ những gì rút ra sau bộ phim, Nguyễn Phan Quang Bình kỳ vọng những người trẻ hoặc các đạo diễn khác có thể xem đó là cơ sở để tìm được con đường riêng, từ đó tìm cách đến gần hơn với khán giả.

Phim cuối cùng ở vai trò đạo diễn

Trước thông tin Hộ linh tráng sĩ là bộ phim cuối cùng Nguyễn Phan Quang Bình làm đạo diễn, anh cho biết đây là điều bản thân đã nghĩ đến từ đầu.

Tuy nhiên, anh nhấn mạnh dừng làm đạo diễn không đồng nghĩa với việc rời khỏi điện ảnh. Anh vẫn có thể tiếp tục làm sản xuất, tham gia các công việc hậu kỳ hoặc góp sức vào quá trình phát triển ngành điện ảnh.

Một phân cảnh trong phim “Hộ linh tráng sĩ”.

“Đến một thời điểm nào đấy thì tôi sẽ phải tìm cho mình một vị trí thích hợp hơn; và nó có thể vẫn giúp được những người khác, vẫn nuôi được đam mê của mình trong công nghiệp điện ảnh”, anh nói, nhấn mạnh rằng điện ảnh có rất nhiều công việc khác nhau, không nhất thiết cứ phải làm đạo diễn mới có thể tiếp tục cống hiến.

Một trong những mong muốn được Nguyễn Phan Quang Bình nhắc lại là xây dựng một cơ sở hậu kỳ, phòng chiếu đạt tiêu chuẩn để phục vụ việc làm phim, đặc biệt là các dự án lớn hoặc phim lịch sử. Anh mong muốn xây dựng cơ sở này không nhằm mục đích kinh doanh mà để các bạn trẻ và đạo diễn khác có cơ hội tiếp cận thiết bị tốt, học hỏi và làm hậu kỳ thuận lợi hơn.

“Đời sống của tác phẩm không chỉ nằm ở rạp chiếu”

Sau những phản hồi trái chiều về Hộ linh tráng sĩ, Nguyễn Phan Quang Bình không cho rằng khoảng cách giữa bộ phim anh muốn làm và bộ phim khán giả muốn xem đã thay đổi.

Theo anh, người nghệ sĩ trước hết phải trung thực với chính mình. Một câu chuyện hay cách kể chuyện có thể chưa phù hợp ở một thời điểm, nhưng ở giai đoạn khác có thể khán giả sẽ nhìn nhận và xem lại tác phẩm bằng một cách khác. Điều quan trọng với anh là bộ phim phải có đời sống lâu dài hơn thời gian ở rạp.

Phim có kinh phí sản xuất lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Theo đạo diễn, những sản phẩm văn hóa có ý nghĩa có thể tiếp tục tồn tại lâu dài sau khi rời khỏi phòng chiếu. Có những bộ phim khán giả xem xong rồi quên ngay, nhưng cũng có những tác phẩm ở lại với người xem dưới dạng nghiên cứu, cảm hứng hoặc những bài học để thế hệ sau tiếp tục phát triển điện ảnh Việt Nam.

“Mỗi một bộ phim sẽ có số phận của riêng nó. Với ‘Hộ linh tráng sĩ’, tôi đã làm tốt nhất có thể nên cũng không còn điều gì phải hối tiếc”, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khẳng định.