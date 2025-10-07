Tiền thưởng kỉ lục cho giải golf Nam A Bank Vietnam Masters 2025

(VTC News) -

Nam A Bank Vietnam Masters 2025 quy tụ 125 vận động viên đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, 36 đại diện Việt Nam (gồm các vận động viên thuộc VGA Tour và những tài năng trẻ nghiệp dư trong nước) cùng 89 vận động viên đến từ Asian Development Tour (ADT).

Trong hai ngày đánh tập chính thức, các vận động viên thuộc VGA Tour và ADT đã có mặt tại Royal Long An Golf & Country Club để hoàn tất đăng ký, làm quen sân và sẵn sàng cho vòng khởi tranh vào ngày 8/10. Nam A Bank Vietnam Masters 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, với tổng quỹ thưởng kỷ lục 90.000 USD.

125 vận động viên dự giải Nam A Bank Vietnam Masters 2025.

Về phía Việt Nam, giải năm nay có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Trần Lê Duy Nhất, Lê Hữu Giang, Doãn Văn Định, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng,…Trong khi đó, đại diện từ ADT mang đến những gương mặt quốc tế ấn tượng như Tawit Polthai (Thái Lan), Miguel Carballo (Argentina), Matt Killen (Anh),… hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn.

Theo điều lệ, các vận động viên sẽ thi đấu trong 3 ngày chính thức (từ 8 – 10/10). Sau 36 hố đầu tiên, sẽ có nhát cắt loại, và 50 vận động viên có kết quả tốt nhất (và hòa) sẽ tiếp tục thi đấu tại Vòng Chung kết để tìm ra Nhà vô địch Nam A Bank Vietnam Masters 2025.

Công tác chuẩn bị tại Royal Long An Golf & Country Club đã được hoàn tất chu đáo. Ban Tổ chức và đội ngũ nhân sự của sân đã rà soát kỹ lưỡng mặt cỏ, hệ thống fairway – green, khu vực khán giả, truyền thông và hậu cần, đảm bảo điều kiện thi đấu tiêu chuẩn quốc tế cũng như trải nghiệm trọn vẹn nhất cho các vận động viên và người hâm mộ.