Giải golf Vietnam Masters 2025: 138 vận động viên tranh 90.000 USD quỹ thưởng

(VTC News) -

Giải Nam A Bank Vietnam Masters 2025 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và Hệ thống Giải golf chuyên nghiệp phát triển châu Á (ADT) phối hợp tổ chức. Năm nay, giải đấu tiếp tục nằm trong hệ thống Asian Development Tour (ADT), sân chơi chuyên nghiệp mang tầm vóc khu vực. Quỹ tiền thưởng của giải đấu lên đến 90.000 USD, được phân bổ theo cơ chế của hệ thống ADT.

Giải golf Nam A Bank Vietnam Masters 2025 diễn ra vào tháng 10 tại Tây Ninh, dự kiến có 138 vận động viên tham dự.

Mùa giải Vietnam Masters 2025 diễn ra từ 8/10 đến 10/10 tại sân Royal Long An Golf & Country Club (Tây Ninh). Theo tính toán của ban tổ chức, dự kiến có 138 vận động viên tham gia tranh tài. Giải sẽ có sự góp mặt của các VĐV chuyên nghiệp thuộc VGA Tour, những tài năng nghiệp dư trẻ của golf Việt, cùng với sự tham gia của nhiều golfer quốc tế đến từ hệ thống ADT, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài kịch tính và chất lượng cao.

Sân Royal Long An Golf & Country Club có 27 hố do huyền thoại Nick Faldo thiết kế. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Royal Long An Golf & Country Club đăng cai giải đấu. Ở giải năm nay, các VĐV sẽ tranh tài trên 9 hố Lake C - fairway hẹp, green nhỏ, đòi hỏi độ chính xác cao về mặt kỹ thuật và 9 hố Desert A - mang phong cách sa mạc đặc trưng với địa hình khô, nhiều bunker lớn, là đoạn sân dễ tạo biến động về mặt điểm số.

Theo thể thức được ban tổ chức công bố, các vận động viên sẽ đấu gậy qua 3 vòng 18 hố (tổng 54 hố). Sau 36 hố, sẽ có nhát cắt loại và chỉ có 50 người chơi có kết quả tốt nhất và hòa được quyền thi đấu tiếp vào vòng chung kết. Ở mùa giải 2024, có 4 vận động viên Việt Nam vượt qua cắt, trong đó nổi bật là tài năng trẻ Nguyễn Anh Minh - người giành giải Best Amateur (vận động viên nghiệp dư xuất sắc nhất giải).

Năm nay, với sự góp mặt của các golfer quốc tế và những vận động viên chuyên nghiệp có thứ hạng cao trong hệ thống ADT, các golfer Việt Nam tiếp tục có cơ hội cọ xát và khẳng định bản lĩnh.