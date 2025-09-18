Tay golf Mỹ 17 tuổi qua đời, nguyên nhân chưa được xác định

(VTC News) -

Hadden Kelly hiện là học sinh năm 3 Trường Trung học Dodge County tại Eastman. Cậu được phát hiện bất tỉnh trong sân một ngôi nhà, nơi Kelly và bạn bè đang chơi trò ném giấy vệ sinh. Dù được cấp cứu, Hadden Kelly đã tử vong vào sáng thứ Hai (15/9), chú của cậu xác nhận với kênh NBC 41.

Cảnh sát trưởng quận Dodge là Joe Smith - chú ruột của Kelly, cho biết nguyên nhân tử vong chưa được xác định. Gia đình và cơ quan điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Ông mô tả Kelly là một thiếu niên lôi cuốn, thẳng thắn và là một tay golf tài năng được kỳ vọng có thể thi đấu chuyên nghiệp.

"Thần đồng" golf 17 tuổi Hadden Kelly. (Ảnh: NYP)

Theo Hiệp hội Golf Tiểu bang Georgia, Kelly được coi là vận động viên xuất sắc nhất trường, từng hai lần lọt vào top 10 giải đấu cấp bang năm 2025. Cậu cũng là đội trưởng đội golf trường trung học, luôn động viên đồng đội và nuôi hy vọng đưa đội tiến xa hơn.

"Nếu không được nhận vào trường, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp", tờ New York Post dẫn lời điều tra viên. Ông cho biết thêm rằng Kelly chơi môn thể thao này hàng ngày và làm việc tại câu lạc bộ golf Dodge County.

“Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi buồn của cộng đồng trường Dodge County trước sự ra đi của học sinh lớp 11 Hadden Kelly”, trường Trung học Dodge County viết trên Facebook. Đội golf nơi Kelly làm đội trưởng cũng đăng lời tưởng nhớ, ca ngợi cậu vì tinh thần lãnh đạo, tham vọng và sự tích cực.

“Hadden là đội trưởng của chúng tôi, luôn động viên và luôn nói những lời tích cực với mọi người xung quanh. Cậu ấy rất kỳ vọng đội golf của chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ và rất mong muốn được tham gia giải đấu cấp bang. Cậu ấy là golfer có thành tích tốt nhất của chúng tôi", CLB golf Dodge County gửi lời chia buồn.

Huấn luyện viên và đồng đội của Kelly cho biết golfer này thường thi đấu xong trước mọi người. Cậu luôn ở lại để cổ vũ và hỗ trợ họ để đảm bảo thành công chung của đội. Sự ra đi đột ngột của Kelly đã gây sốc cho bạn bè, thầy cô và cộng đồng địa phương.