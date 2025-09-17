Hưng Yên tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án sân golf Cồn Vành vận hành từ 2028

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai dự án sân golf Cồn Vành tại xã Hưng Phú, nhà đầu tư đã kiến nghị tỉnh Hưng Yên tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp, giá đất; xem xét chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch nhằm khởi động và phát triển các dự án bất động sản, dịch vụ du lịch xung quanh sân golf...

Hưng Yên hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết vướng mắc còn tồn tại để dự án hoàn thành đúng tiến độ. (Ảnh: Tất Đạt)

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - khẳng định: Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, tạo đột phá về du lịch, dịch vụ, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần hình thành hệ sinh thái ven biển chất lượng cao, thúc đẩy thu hút đầu tư vào Khu kinh tế ven biển của tỉnh.

Đồng thời thống nhất với kế hoạch, lộ trình của nhà đầu tư, đề nghị tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian thi công so với kế hoạch.

Đối với các kiến nghị của nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp hướng dẫn các thủ tục xây dựng, bảo đảm nguồn vật liệu san lấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định giá đất theo quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và doanh nghiệp. Về đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch của nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ báo cáo Chủ tịch và lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Dự án sân golf Cồn Vành chính thức khởi công, do Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng và đô thị Hoàng Huy làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.156 tỷ đồng, quy mô gần 110ha.

Dự án gồm sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, khu nhà điều hành, khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng, sân tập, nhà bảo trì, bãi đỗ xe, hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ.

Thời gian thực hiện dự kiến trong 30 tháng, bắt đầu từ tháng 6/2025 đến cuối năm 2027, hướng tới vận hành từ đầu năm 2028. Địa điểm triển khai nằm giáp tuyến đường ven biển ĐT.221A, cách khu bảo tồn đất ngập nước Tiền Hải điểm gần nhất khoảng 670m, cách Vườn quốc gia Xuân Thủy hơn 3km - khu vực chủ yếu là đất nuôi trồng thủy sản đã hết hạn thuê, không có dân cư sinh sống, thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ.

Đến nay, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định giao đất và bàn giao trên thực địa cho nhà đầu tư. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng một số gói thầu thi công, ưu tiên triển khai tuyến đường D1 kết nối dự án; đồng thời đàm phán với các nhà thầu để bảo đảm tiến độ hoàn thành vào tháng 2/2028.