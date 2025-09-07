Giải golf tự ý lấy logo đơn vị báo chí: Cơ quan chức năng vào cuộc

Một lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh thông tin đơn vị có tiếp nhận một số phản ảnh liên quan đến nội dung nêu trên.

Logo VOV cùng nhiều cơ quan báo chí xuất hiện tại giải một giải golf ở Tây Ninh.

Vị lãnh đạo này cho biết: “Giải này không phải cấp phép do không tập trung nhiều golfer, chỉ tính chất nội bộ trong một nhóm hội. Còn lợi dụng logo thì chắc chắn sẽ mời làm việc và yêu cầu dẹp, xóa bỏ toàn bộ, cải chính, xin lỗi”.

Trước đó, trong thư mời tham dự giải, ban tổ chức giải này kêu gọi chuyển tiền ủng hộ với nội dung “Ủng hộ giải golf thiện nguyện Vì trẻ em đến trường”.

Đáng chú ý, bảng giới thiệu nhà tài trợ và đơn vị bảo trợ truyền thông in logo của 12 cơ quan báo chí, như Tuổi Trẻ, VnExpress, Báo Tây Ninh, Truyền hình Tây Ninh, Dân Trí, Người Lao Động, Nhân Dân, TTXVN... Nhiều đơn vị khẳng định bất ngờ khi tên và logo của mình bị sử dụng trái phép.

Ông Đặng Hữu Tài, phụ trách truyền thông giải, thừa nhận đã để sai thông tin. Ông cũng cho biết "ban tổ chức chỉ phối hợp cùng UBND xã Hậu Nghĩa để gây quỹ tặng quà cho học sinh, chứ không xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh".