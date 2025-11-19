Thủy điện ở Đắk Lắk xả lũ lớn nhất từ trước đến nay, nhiều nhà dân ngập lút mái

Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và Môi trường, từ đêm 15 đến ngày 19/11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết, đợt mưa lũ này đã khiến 1 người tại phường Sông Cầu tử vong. Về nhà ở, 8 căn nhà tại buôn Tơng Rang A, Tơng Rang B và thôn Ra Hăn (xã Yang Mao) bị sập đổ, cuốn trôi. Toàn tỉnh ghi nhận 22.938 lượt nhà bị ngập, 1.123 hộ bị cô lập. Có tới 7.765 hộ phải di dời khẩn cấp và hiện đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cảnh báo số nhà ngập nhiều khả năng còn tiếp tục tăng do mực nước vẫn dâng cao.