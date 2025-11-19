Thủy điện ở Đắk Lắk xả lũ lớn nhất từ trước đến nay, nhiều nhà dân ngập lút mái

Video: Công an phường Tuy Hòa cứu người dân dọc sông Ba trong đêm
Lúc 19h ngày 19/11, tổng lượng nước xả về hạ du của Thủy điện Sông Ba Hạ là 16.100 m³/s. Đây là mức xả cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay.
Lũ ngập lút mái nhà nhiều khu dân cư dọc sông Ba như phường Tuy Hòa, phường Đông Hòa, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Sơn Thành...
Từ sáng sớm, nhiều khu vực tại phường Tuy Hòa đã chìm trong biển nước.
Chị H. (ở Tây Hòa, nơi dòng sông Ba đi qua) cho biết, điện thoại không có sóng, không có nước uống và lương thực, nhà thì ngập hết, 2 đứa con còn quá nhỏ nên chị chỉ biết khóc. "Giờ nước ngập lên tầng 1, tầng 2 cũng sắp ngập, tôi chỉ biết khóc. Con tôi đói không có gì ăn nên chỉ biết lên mạng cầu cứu", chị H. nói.
Một gia đình ở phường Tuy Hòa phải kê quan tài lên cao để làm lễ tang cho người thân giữa lúc nước lũ dâng nhanh.
Trước tình hình các thủy điện xả lũ ở mức lịch sử, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đã ký công điện hỏa tốc gửi Thủy điện Sông Ba Hạ, Thuỷ điện Sông Hinh, Thuỷ điện Krông Hnăng đề nghị các hồ thủy điện vận hành lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến để tích dần mực nước và giảm lũ về hạ du.
Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị các thủy điện chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành các hồ chứa và tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.
Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và Môi trường, từ đêm 15 đến ngày 19/11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết, đợt mưa lũ này đã khiến 1 người tại phường Sông Cầu tử vong. Về nhà ở, 8 căn nhà tại buôn Tơng Rang A, Tơng Rang B và thôn Ra Hăn (xã Yang Mao) bị sập đổ, cuốn trôi. Toàn tỉnh ghi nhận 22.938 lượt nhà bị ngập, 1.123 hộ bị cô lập. Có tới 7.765 hộ phải di dời khẩn cấp và hiện đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cảnh báo số nhà ngập nhiều khả năng còn tiếp tục tăng do mực nước vẫn dâng cao.
