Cứu hộ Đắk Lắk ngụp lặn trong nước ngập tới cổ, đưa người dân khỏi vùng cô lập

Clip người và gia súc liều mình bơi qua dòng nước lũ.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Bằng mọi giá phải di dời dân
Trưa 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cùng đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Thời điểm này khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đang vô cùng nguy cấp khi mưa lớn trên diện rộng và các nhà máy thuỷ điện đã điều tiết nước xả nước về hạ du. Chỉ riêng thuỷ điện sông Ba Hạ lúc 12h20 trưa nay đã xả nước về hạ du với lưu lượng trên 14.000 m3/s.
Kiểm tra thực tế công tác ứng phó mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng để đưa dân ra khỏi ngập sâu trước diễn biến phức tạp như hiện nay.
Tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm ngôi nhà đã ngập sâu trong nước, lực lượng chức năng căng mình giữa dòng nước lũ để tiếp cận, ứng cứu người dân. Nhiều khu vực các phương tiện cứu hộ rất khó khăn mới tiếp cận được vì nước chảy xiết.
Kiểm tra công tác ứng phó lũ lớn các xã phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các lực lượng khẩn trương di dời dân, tận dụng thời gian còn lại trong buổi chiều để cứu dân. Bởi đêm nay, nhiều con sông phía Đông tỉnh Đắk Lắk vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bằng mọi cách sơ tán dân đến vùng an toàn trước khi trời tối. Nếu cần thiết huy động cả trực thăng.
