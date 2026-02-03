Lại một tuyển thủ U23 Việt Nam chấn thương nặng, nghỉ hết mùa giải

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, hậu vệ Hồ Văn Cường vừa đứt dây chằng đầu gối trong buổi tập trước trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC. Văn Cường không va chạm mạnh với ai nhưng vẫn chấn thương rất nặng.

Với vết đau như vậy, cầu thủ sinh năm 2003 chắc chắn phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng. Đây là tổn thất rất lớn với Sông Lam Nghệ An khi đại diện miền Trung không có nhiều cầu thủ tốt trong những năm qua. Văn Cường thậm chí còn là một trong những ngôi sao quan trọng và kinh nghiệm nhất dù mới 23 tuổi.

Hồ Văn Cường gặp chấn thương nặng.

Hồ Văn Cường có thời gian tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF trước khi trở về Sông Lam Nghệ An. Anh nổi lên trong giai đoạn 2022-2023 trước khi được huấn luyện viên Philippe Troussier tin tưởng trao suất đá chính ở đội U23 Việt Nam và cơ hội ra sân ở đội tuyển quốc gia. Văn Cường sở hữu nền tảng kĩ thuật tốt, thể lực vượt trội cũng như tinh thần thi đấu kiên cường.

Tuy nhiên, Hồ Văn Cường dần đánh mất vị trí của mình dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc loại Văn Cường ngay trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2025. Ông Kim đặt niềm tin trọn vẹn vào các hậu vệ phải như Võ Anh Quân, Phạm Minh Phúc - vốn còn xa lạ với người hâm mộ.

Chấn thương của Hồ Văn Cường một lần nữa khiến dư luận đặt dấu hỏi khi rất nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam đồng loạt chấn thương nặng chỉ trong thời gian ngắn. Gần đây nhất, Nguyễn Thái Sơn - tân binh của Ninh Bình FC đứt dây chằng chéo trước khi anh cũng không va chạm với ai và vừa chỉ thi đấu cho đội bóng mới khoảng 20 phút.

Nguyễn Thái Sơn trải qua hai giải đấu liên tiếp là SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Anh đá chính liên tục và luôn thi đấu với cường độ rất cao. Khi trở về CLB Ninh Bình, Thái Sơn không cảm thấy mỏi mệt nhưng vẫn gặp biến cố lớn.