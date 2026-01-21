Thua U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam chưa hết nhiệm vụ

(VTC News) -

Sau khi thua U23 Trung Quốc ở vòng bán kết, U23 Việt Nam chưa kết thúc hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn trận tranh hạng 3. U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc trong trận đấu phân hạng của 2 đội bóng thua ở vòng bán kết.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng phát biểu rằng ông mong muốn gặp đội bóng quê hương ở chung kết giải đấu. Cuối cùng, U23 Việt Nam quả thực gặp U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây lại là trận tranh hạng 3 chứ không phải phân định ngôi vô địch.

Ở vòng bán kết, U23 Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản. Đội bóng xứ sở kim chi hiếm khi có những pha tấn công đủ sắc sảo và trận thua này phản ánh đúng những gì mà họ làm được. Bàn thắng định đoạt trận đấu được Keita Koizumi ghi ở phút 36.

Trong khi đó, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc thu hút rất nhiều sự chú ý bởi tính chất căng thẳng của những màn đối đầu giữa hai nền bóng đá trong quá khứ. Dù vậy, U23 Việt Nam gặp nhiều thử thách, nhất là khi Nguyễn Hiểu Minh chấn thương nặng giữa hiệp 1 và phải nhập viện cấp cứu.

U23 Việt Nam nhận thất bại cay đắng.

Sau hiệp 1 hoà 0-0, U23 Việt Nam liên tiếp nhận 2 bàn thua ở hiệp 2. Sự xáo trộn bất ngờ ở hàng thủ khiến chất lượng phòng ngự của U23 Việt Nam giảm đi rõ rệt. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn không thể hiện được đúng những điểm mạnh từng làm nên chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

U23 Trung Quốc mở tỷ số từ tình huống phạt góc. Khi U23 Việt Nam chưa kịp ổn định về tinh thần và lối chơi, thủ môn Trần Trung Kiên lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng. Cuối trận đấu, Wang Yudong ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam sẽ mất hai trụ cột Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ phạt) trong cuộc đọ sức với U23 Hàn Quốc. Rõ ràng, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn gặp bất lợi về mặt tâm lý sau thất bại nặng nề trước Trung Quốc dù đang toàn thắng kể từ đầu giải.

Lịch thi đấu chung kết U23 châu Á 2026

Trận tranh hạng Ba

22h ngày 23/1: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Chung kết:

22h ngày 24/1: U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc