Hiểu Minh đau đớn nhập viện, U23 Việt Nam tổn thất nặng

Video: Pha bóng khiến Hiểu Minh chấn thương.

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc hoà 0-0 ở hiệp 1 trận bán kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp phải bất lợi khi trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh chấn thương phải rời sân sớm.

Cầu thủ số 4 của U23 Việt Nam bị đau sau tình huống cắt bóng ở góc sân. Pha va chạm với tiền đạo U23 Trung Quốc khiến chân phải của Hiểu Minh tiếp đất lệch.

Hiểu Minh chấn thương là tổn thất lớn của U23 Việt Nam.

Đầu gối của trung vệ này quấn băng từ trước, cộng thêm tác động không nhẹ từ pha va chạm khiến Hiểu Minh nằm sân đau đớn. Đội ngũ y tế vào sân ngay lập tức xác định cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân bằng cáng và đến bệnh viện ngay sau đó.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tung Nguyễn Đức Anh (số 5) vào sân. Hàng hậu vệ của U23 Việt Nam lần đầu tiên bị xáo trộn. Trước đó, vị trí thủ môn và 3 trung vệ là những lựa chọn ổn định với sự góp mặt của Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn với những tình huống tranh chấp quyết liệt từ đối thủ. U23 Trung Quốc có kỹ thuật không khéo. Bù lại, họ liên tục áp sát và tranh chấp mạnh mẽ khiến các cầu thủ U23 Việt Nam không thể giữ bóng phối hợp như ý.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật diễn biến, tỷ số trận U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc mới nhất.