Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Xuất hiện biến số lạ

(VTC News) -

Không ngoài dự đoán, huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có 1 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát khi U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026. Lê Viktor không đá chính, thay vào đó là Nguyễn Công Phương. Nguyễn Đình Bắc vẫn là phương án đặc biệt được giữ cho hiệp 2.

Công Phương nhiều khả năng sẽ đá ở vị trí tiền đạo lệnh phải trong sơ đồ 3-4-3 (chuyển thành 5-4-1 khi phòng ngự), còn Nguyễn Lê Phát xuất phát ở vị trí tiền đạo lệch trái. Nguyễn Ngọc Mỹ tiếp tục được tin tưởng ở vị trí tiền đạo mục tiêu.

Nguyễn Công Phương đá chính ngay từ đầu.

Hệ thống phòng ngự và hàng tiền vệ của U23 Việt Nam không có thay đổi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt niềm tin vào thủ thành Trần Trung Kiên - người đang có phong độ rất cao trong 4 trận đấu đã qua. Bộ trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (trung tâm), Nguyễn Nhật Minh (lệch trái) và Phạm Lý Đức (lệch phải) vẫn ổn định từ SEA Games 33, thậm chí càng chơi càng hay.

Khuất Văn Khang tiếp tục thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh trái. Bên đối diện, Phạm Minh Phúc đương nhiên là lựa chọn số 1 khi đang có phong độ cao. Ở tuyến tiền tiền vệ, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc là hai lựa chọn được ưu tiên nhất.

Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc

Thủ môn: Trần Trung Kiên (1);

Hậu vệ: Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16);

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Khuất Văn Khang (11);

Tiền đạo: Nguyễn Công Phương (18), Nguyễn Ngọc Mỹ (19), Nguyễn Lê Phát (2).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử vào đến bán kết giải U23 châu Á. Thậm chí, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần này còn ấn tượng hơn thế hệ đàn anh năm 2018.

U23 Việt Nam lần này không mang dáng dấp của đội bóng "chiếu dưới" hay "ngựa ô". Khuất Văn Khang và đồng đội là đội tuyển duy nhất toàn thắng ở giải đấu tính đến thời điểm này mà không cần tới loạt sút luân lưu.

Trừ trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam thắng cả 3 trận còn lại đều trong thế chủ động. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể kiểm soát trận đấu và tấn công để ghi bàn, sau đó phòng ngự để triệt tiêu cơ hội của đối thủ.

Chính U23 Trung Quốc mới là "ngựa ô" của giải đấu. Cách họ đi đến vòng bán kết hoàn toàn ngược lại với U23 Việt Nam. U23 Trung Quốc chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận, nằm ngoài top 10 đội sút nhiều nhất giải.

Sức mạnh của U23 Trung Quốc nằm ở hàng phòng ngự. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche chưa thủng lưới lần nào. Họ có thủ môn Li Hao - được mệnh danh là "Manuel Neuer" của bóng đá Trung Quốc - chơi xuất sắc và có điểm mạnh ở khả năng cản phá phạt đền.

Gặp đối thủ sẵn sàng đá trong thế "cửa dưới" chưa chắc là điều thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đây sẽ là thử thách thực sự cho khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội của Đình Bắc và đồng đội.