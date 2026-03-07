Bảng xếp hạng giải Asian Cup nữ 2026 hôm nay

(VTC News) -

Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2026 diễn ra tại Australia từ 1/3 đến 21/3. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt đấu với Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Cập nhật mới nhất

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 12h hôm nay 7/3.

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam

18h ngày 4/3: Việt Nam 2-1 Ấn Độ.

12h ngày 7/3: Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc).

16h ngày 10/3: Việt Nam vs Nhật Bản.

Bảng xếp hạng giải Asian Cup nữ 2026 mới nhất

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 1 2-0 3 2 Việt Nam 1 2-1 3 3 Ấn Độ 1 1-2 0 6 Đài Loan (Trung Quốc) 1 0-2 0

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Hàn Quốc 2 6-0 3 2 Australia 2 5-0 3 3 Philippines 2 0-4 0 6 Iran 2 0-7 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Triều Tiên 2 8-0 3 2 Trung Quốc 2 5-0 3 3 Uzbekistan 2 0-6 0 6 Bangladesh 2 0-7 0

Theo thể thức giải Asian Cup nữ 2026, các đội đầu bảng, nhì bảng và 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Ở vòng bảng, các đội phân hạng dựa trên số điểm. Chỉ số phụ được ưu tiên xét đến trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm là kết quả đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong những trận đấu giữa các đội bằng điểm với nhau).

Đội tuyển nữ Việt Nam tranh suất dự World Cup

Giải Asian Cup nữ 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Bóng đá châu Á có 6 suất đại diện tham dự giải đấu cấp thế giới năm sau, dành cho 6 đội đứng đầu tại Asian Cup nữ lần này.

Nếu lọt vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn góp mặt tại World Cup nữ 2027. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra khi Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá nữ châu Á.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể hướng tới các vị trí play-in hoặc play-off. Đội tuyển nữ Việt Nam trước tiên cần lọt vào đến vòng tứ kết. Các đội thua ở vòng đấu này sẽ chia cặp đấu loại trực tiếp với nhau (gọi là trận play-in). Đội thắng trận play-in giành quyền tham dự World Cup nữ 2027. Trong khi đó, đội thua sẽ thi đấu tiếp vòng play-off với đối thủ ở khu vực khác.