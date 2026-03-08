Tuyển nữ Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng Asian Cup, dự Olympic?

(VTC News) -

Thất bại 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai khiến đội tuyển nữ Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ ba của bảng C giải Asian Cup nữ 2026. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có cơ hội cạnh tranh vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự môn bóng đá nữ Olympic Los Angeles 2028.

Trên lý thuyết, đội tuyển nữ Việt Nam có thể đoạt lại vị trí nhì bảng nhưng điều này rất khó xảy ra. Huỳnh Như và đồng đội cần giành chiến thắng trước Nhật Bản với tỷ số bất kỳ - điều kiện được xem là bất khả thi do chênh lệch trình độ quá xa giữa 2 đội tuyển. Nếu xuất sắc cầm hòa Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam phải mong đợi các đồng nghiệp Ấn Độ giành chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc).

Đội tuyển nữ Việt Nam còn nhiều cơ hội vào tứ kết và giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Trong hoàn cảnh hiện tại, huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò hướng đến vị trí thứ ba. Trên thực tế, đây mới là vị trí mang đến nhiều hy vọng nhất trong cuộc đua giành suất tham dựWorld Cup nữ 2027 cho đội tuyển nữ Việt Nam nhưng đi kèm với rủi ro không nhỏ.

Lúc này, Huỳnh Như và đồng đội có thể đảm bảo 99% không đứng cuối bảng. Trường hợp duy nhất đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung xuống vị trí cuối là thua Nhật Bản trên 11 bàn, đồng thời Ấn Độ thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-1.

Theo thể thức của giải đấu, có 2 trong 3 đội đứng thứ ba ở các bảng đấu được vào tứ kết. Vấn đề đối với đội tuyển nữ Việt Nam là có thành tích đủ tốt để giành lấy một trong 2 suất này. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, 2 bàn thắng và 2 bàn thua (hiệu số 0).

Tại bảng A, Philippines (chỉ số phụ -4) và Iran (-7) đấu với nhau để tranh vị trí thứ 3 vào tối nay 8/3. Đại diện bảng B so thành tích với thầy trò HLV Mai Đức Chung là Uzbekistan (-6) hoặc Bangladesh (-7) - cũng gặp nhau ở lượt cuối diễn ra ngày 9/3.

Cả 4 đội bóng này đều chưa có điểm nào và sẽ kết thúc vòng bảng với tối đa 3 điểm. Chỉ cần 1 trong 2 cặp đấu trên có tỷ số hòa, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vào vòng trong. Nếu điều này không xảy ra, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Sau khi có kết quả của 2 bảng A, B, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể tính toán được giới hạn để cố gắng không thua đậm Nhật Bản nhiều hơn con số này.