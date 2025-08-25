Thủ tướng yêu cầu 4 tỉnh quyết định hạn chế người ra đường khi bão số 5 đổ bộ

(VTC News) -

Ngày 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 146 chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5 (Kajiki).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển Nghệ An trong đêm 24/8. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Công điện nêu, bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 25/8, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông).

Bão gây mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lũ. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, với tinh thần chủ động ở mức cao nhất.

Lãnh đạo các bộ ngành và địa phương sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu; khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

Đồng thời, lãnh đạo các tỉnh quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường, trên sông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố.

Thủ tướng quán triệt các địa phương phân công lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các thành viên trong Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ…

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, mưa lũ; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp...

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hồ đập thủy điện, hệ thống điện và các hoạt động khác của ngành.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và bảo đảm an toàn đối với hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không,…

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả về bão, lũ, sụt lún, sạt lở… trước 17h hằng ngày, trường hợp xảy ra sự cố hoặc có tình huống đột xuất bất ngờ vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.