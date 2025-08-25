Mưa xối xả do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều nơi ở Quảng Trị ngập sâu, chia cắt

Từ sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ.
Nhiều nhà dân ở xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) bị ngập do mưa lớn, đường vào xã Cảnh Dương cũ bị chia cắt.
Nhiều khu dân cư lênh láng nước.
Tại ngầm Khe Đá (thôn Hạ Lý, xã Hòa Trạch), mực nước dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân cùng du khách. UBND xã Hòa Trạch đã đặt rào chắn, phát tin cảnh báo, tuyệt đối không qua lại khu vực này.
Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết hiện nước ở ngầm đường vào bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch ngập khoảng 30cm, mực nước đang tiếp tục dâng cao, đơn vị đã tiến hành đặt biển cảnh báo.
Trong sáng nay, Đồn Biên phòng Cà Roòng phối hợp chính quyền địa phương vận động, di dời 2 hộ/9 khẩu tại bản A Ky về tránh trú bão tại nhà văn hoá cộng đồng của bản, hỗ trợ nước uống, mì tôm ban đầu.
Đồn Biên phòng Cà Xèng thông tin nước khe suối đang lên, cầu tràn thôn Phú Nhiêu (xã Kim Phú) đã ngập sâu khoảng 1m, chiều dài khoảng 30m.
Đơn vị đã phối hợp với ban cán sự thôn Phú Nhiêu đặt biển báo nguy hiểm, cấm người dân qua lại.
