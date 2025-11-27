Bão số 15 Koto mạnh 4 cấp sau hơn 1 ngày vào Biển Đông, đường đi phức tạp

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 4h ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Như vậy, chỉ sau hơn 1 ngày đi vào Biển Đông, cơn bão này đã tăng 4 cấp. Dự báo đến thời điểm hiện tại, đây là cấp cực đại của bão số 15.

Đến 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm lại với tốc độ 5-10km/h. Bão duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 15 Koto. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 4h ngày 29/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, đổi hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 11, giật cấp 14.

Khoảng 4h ngày 30/11, bão số 15 Koto tiếp tục quần thảo Biển Đông, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, tiếp tục đổi hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão số 15 Koto, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đây là cơn bão có những đặc điểm khác biệt so với các cơn bão trước đây.

Điều đáng chú ý là bão số 15 di chuyển chậm, khiến thời gian ảnh hưởng kéo dài. Trong khi phần lớn bão xuất hiện từ đầu năm đến nay đều di chuyển nhanh với vận tốc 25-30 km/h, chỉ mất 1-2 ngày để tiến vào đất liền rồi suy yếu, thì bão Koto lại có diễn biến trái ngược.

Từ chiều 28/11 trở đi, dự báo bão chỉ còn di chuyển với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Nguyên nhân được giải thích là do áp cao cận nhiệt đới suy yếu, giảm lực điều khiển, kết hợp với các cơ chế khí quyển phức tạp khiến bão không đi theo các quỹ đạo ổn định như những cơn trước đó.

Chính vì vậy, thời gian tồn tại và ảnh hưởng của bão kéo dài đáng kể, dự báo có thể đến đầu tháng 12, thậm chí ngày 1-3/12 vẫn còn tác động. Nói cách khác, diễn biến và tác động của bão không chỉ giới hạn trong 1-2 ngày mà có thể kéo dài 5-7 ngày.