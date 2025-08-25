Bắc Ninh kích hoạt cao nhất các biện pháp chống bão số 5 Kajiki

(VTC News) -

Trước diễn biến nguy hiểm và phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ban hành công văn yêu cầu toàn tỉnh kích hoạt cao nhất các biện pháp phòng, chống bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kajiki đổ bộ đất liền vào ngày 25/8 với cường độ cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Hướng di chuyển của bão số 5 Kajiki. (Ảnh: NCHMF)

Dù Bắc Ninh không nằm trong vùng tâm bão, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu phía Bắc, có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, kéo theo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão, triển khai hiệu quả các phương án đã xây dựng, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung Tâm thông tin tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin, cập nhật thường xuyên diễn biến bão, phổ biến hướng dẫn ứng phó, đảm bảo người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh.

TP Bắc Ninh (cũ) bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão số 3 Yagi năm 2024.

UBND các xã, phường phải khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, kiểm tra hệ thống đê điều, thoát nước, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo vệ an toàn các khu dân cư, công trình trọng điểm và vùng có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kịp thời công tác triển khai phòng chống bão và thiệt hại (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả triển khai của các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường để báo cáo Đảng uỷ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trước 13h hằng ngày.