Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Người dân không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay

(VTC News) -

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu ban chỉ huy quân sự các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn, và một số địa bàn trọng điểm...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo ứng phó bão số 5.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo ngay về cường độ bão, khả năng tác động đến hệ thống đê điều, đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. “An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

“Theo dự báo, khoảng 11h trưa nay bão số 5 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đất liền, vì vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngay sau cuộc họp, các lực lượng, đơn vị và địa phương phải phân công thành các nhóm, tập trung giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm", Phó Thủ tướng nói.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp cùng các Tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ chỉ đạo, điều hành. Với bão số 5, nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì thông tin liên lạc và huy động lực lượng kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các địa phương phải triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách, hoàn thành trước 11h trưa nay. Trước hết, các địa phương cần huy động lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực tâm bão và các tuyến đê ven biển xung yếu, nhất là Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Người dân không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay để đảm bảo an toàn.

“Các tuyến đê hiện nay không đủ điều kiện để chống chịu với cấp bão dự báo, vì vậy phải khẩn trương di dân, đồng thời gia cố để hạn chế tối đa nguy cơ vỡ, tràn” - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng cùng các địa phương ban hành ngay quy định cấm người dân ra đường từ 11h đến 18h hôm nay – khoảng thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất. Đồng thời, các cơ quan truyền thông phải liên tục cập nhật, truyền tải hình ảnh, thông tin trực quan, giúp người dân nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm.

"Gió mạnh có thể duy trì liên tục trong nhiều giờ, khi tâm bão đi qua có thể tạm lắng nhưng ngay sau đó lại tăng cường độ dữ dội. Do vậy, tuyệt đối không được chủ quan", Phó Thủ tướng nói.