Thủ tướng: 'Thừa thắng xông lên', rút ngắn tiến độ xây nhà cho người dân vùng lũ

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 246 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con Nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk hồi cuối tháng 11. (Ảnh: VGP)

Công điện nêu, sau một tháng phát động và triển khai thực hiện quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, "Chiến dịch Quang Trung" có được "chiến thắng bước đầu" tích cực, tạo đà, tạo thế, tạo lực để hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch" đúng và vượt tiến độ đề ra.

Đến nay chiến dịch hoàn thành sửa chữa 34.756 nhà/34.759 nhà bị hư hỏng (đạt 99,99% kế hoạch, 3 nhà còn lại cũng hoàn thành trong ngày 30/12/2025); hoàn thành xây dựng lại 671 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi (đạt 42% kế hoạch), 926 nhà còn lại các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 31/1/2026 theo đúng và vượt tiến độ được Thủ tướng giao.

Với kết quả đạt được vượt mục tiêu đề ra, Thủ tướng đề nghị các địa phương "thừa thắng xông lên", phát huy tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa" rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở trước ngày 15/1/2026 để kịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để đảm bảo mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Các địa phương cần huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị và các lực lượng của địa phương, nhất là lực lượng quân đội, công an, thanh niên, dân quân tự vệ, Nhân dân trên địa bàn, đồng thời chủ động điều phối lực lượng giữa các xã, phường (xã, phường bị thiệt hại ít hỗ trợ xã, phường bị thiệt hại nặng) để hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại nhà cửa, tăng tốc, bứt phá để về đích sớm.

Thủ tướng lưu ý chủ động xử lý, điều tiết bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu phục vụ công tác xây dựng lại nhà ở cho người dân, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai, găm hàng, đội giá.

Các địa phương cũng được yêu cầu làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khẩn trương khôi phục lại trường học, trạm xá bị hư hỏng do thiên tai; chủ động cân đối nguồn lực phù hợp hỗ trợ Nhân dân mua sắm các đồ gia dụng thiết yếu, phục hồi sản xuất, kinh doanh, tái sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản (việc hỗ trợ phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí).

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu V, lực lượng công an địa phương, công an cơ sở và các lực lượng khác trong khu vực tăng cường chi viện tối đa lực lượng cho các địa phương, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và TP Đà Nẵng hỗ trợ Nhân dân xây dựng lại nhà ở, (phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/1/2026).

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khẩn trương phục hồi sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu cây trồng, tái đàn vật nuôi, khôi phục nuôi trồng thủy, hải sản; kịp thời phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương hỗ trợ Nhân dân mua vật tư, cây giống, con giống phục hồi sản xuất sau thiên tai, bão, lũ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Xây dựng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương làm tốt công tác điều phối nguồn hàng, vật tư, nguyên vật liệu xây dựng, quản lý giá cả vật tư, hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai găm hàng, đội giá ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, nhất là trong dịp đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thủ tướng chỉ đạo VOV, VTV, TTXVN và các cơ quan thông tin báo chí tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt, mô hình tiêu biểu, động viên, khích lệ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", thúc đẩy tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng lại Nhà ở cho người dân.

Cùng đó, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cảm nhận của Nhân dân đối với việc thực hiện Chiến dịch, từ đó tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm mới năm 2026 và chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện thành công "Chiến dịch Quang Trung".