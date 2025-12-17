'Chiến dịch Quang Trung': Hoàn thành sửa chữa, xây mới gần 33.000 nhà cho dân

(VTC News) -

Sáng 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 chạy đua với thời gian triển khai "Chiến dịch Quang Trung" tại tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, các bộ ngành và địa phương phải xây dựng mới 1.653 nhà (trong đó Quảng Trị 1, Huế 5, Đà Nẵng 144, Quảng Ngãi 47, Gia Lai 674, Đắk Lắk 653, Khánh Hòa 89, Lâm Đồng 40).

"Đến nay số nhà đã được khởi công xây dựng là 1.622 nhà (trong đó Huế 5, Đà Nẵng 141, Quảng Ngãi 47, Gia Lai 674, Đắk Lắk 631, Khánh Hòa 89, Lâm Đồng 35) chiếm 98,1%. Trong đó, số nhà đã được xây dựng hoàn thành là 474 nhà, số nhà đã khởi công, chưa hoàn thành là 1.148 nhà", báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cũng thể hiện, số nhà chưa khởi công xây dựng là 31 nhà (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 3, Đắk Lắk 22, Lâm Đồng 5) chiếm 1,9%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, cũng trong chiến dịch, 35.731 nhà hư hỏng hỏng phải sửa chữa. Đến nay, đã sửa chữa xong 32.259 nhà (90,3%), đang tiến hành sửa chữa 3.429 nhà (9,7%) và chưa tiến hành sửa chữa 43 nhà (0,1%).

Báo cáo nêu rõ mức chi hỗ trợ nhà bị sập, đổ cửa các địa phương: Quảng Trị hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà; Huế hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà; Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà và huy động các lực lượng, nguồn lực khác hỗ trợ người dân xây dựng nhà; Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà từ ngân sách và cùng các nguồn khác để đảm bảo hỗ trợ 170 triệu đồng/nhà; Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà.

Nêu ý kiến tại phiên họp, đại diện các địa phương cam kết hoàn thành xây dựng mới và sữa chữa nhà ở cho Nhân dân trước mốc thời gian của Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phấn đấu xây sửa nhà cho Nhân dân vượt trước thời gian để ra từ 10-15 ngày.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của các tỉnh, thành phố đã nỗ lực trong việc xây dựng và sửa chữa cho Nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc thần tốc hơn nữa, không có lý do gì để không hoàn thành, cần thêm nguồn lực thì thông báo ngay cho Chính phủ để cung cấp thêm; tiếp tục kêu gọi Nhân dân ủng hộ giúp đỡ nhau trong chiến dịch này.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi các địa phương để báo cáo kịp thời tiến độ xây sửa nhà cho nhân dân; giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra đột xuất chiến dịch này ở các địa phương.

Thủ tướng hoan nghênh Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông Tấn xã Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian vừa qua. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền mạnh về tinh thần tương thân tương ái của các lực lượng làm điểm tựa lòng dân.