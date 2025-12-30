VOV tổ chức chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu. Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu thể hiện sự hưởng ứng tích cực, chủ động và thiết thực của Đài Tiếng nói Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" được Đài xác định là một trong những hoạt động văn hóa – nghệ thuật trọng điểm của VOV hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Đây là chương trình được lãnh đạo Đài chỉ đạo sát sao, dàn dựng công phu, quy mô lớn và mang ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động hướng tới Đại hội.

Phó Tổng Giám đốc cho biết VOV có lợi thế là đơn vị vừa làm báo chí, vừa là cơ quan văn hóa có bề dày lịch sử, nên thời gian qua tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ hướng tới Đại hội XIV. Nổi bật là cuộc vận động sáng tác các tác phẩm âm nhạc, thơ và đặt lời mới cho dân ca cùng tên, thu hút đông đảo tác giả trên cả nước tham gia.

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải tại Nhà hát VOV (58 Quán Sứ), vinh danh 40 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc được tuyển chọn từ gần 2.700 tác phẩm dự thi trên cả nước.

Theo ông, sự tham gia đông đảo của các tác giả cùng số lượng tác phẩm lớn tạo nên nguồn sáng tác mới, góp phần làm giàu đời sống văn hóa, văn nghệ, đồng thời phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghệ thuật hướng tới Đại hội.

Từ kho tác phẩm này, VOV sẽ tiếp tục dàn dựng, giới thiệu trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Đài. Bên cạnh đó, những sáng tác tiêu biểu nhất sẽ được chọn lọc, dàn dựng công phu để đưa lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong đêm diễn ngày 5/1.

Chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu gồm ba chương: Lời đất nước đưa khán giả trở về cội nguồn với những giai điệu dân gian, truyền thống, khắc họa hồn cốt văn hóa Việt. Nhịp thời đại mở ra không gian âm nhạc hiện đại, trẻ trung, phản ánh nhịp phát triển và đổi mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Cao trào của chương trình là Sắc đỏ thiêng liêng - chương tôn vinh biểu tượng Đảng, Tổ quốc và niềm tin Việt Nam, với những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng, thể hiện khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

NSƯT Đăng Dương và nhiều nghệ sĩ góp mặt trong chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, trong đó có các nghệ sĩ gắn bó lâu năm với VOV như NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý, cùng Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ.

Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; đồng thời được truyền trực tuyến trên các báo điện tử và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam; đăng tải và phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu Dân tộc (VOV4) và Đối ngoại (VOV5).

Trailer chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".