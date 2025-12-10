'Chiến dịch Quang Trung': Bộ đội ngày đêm xây nhà giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk

Bộ đội ngày đêm xây nhà giúp dân.
Từ ngày 1/12 đến nay, tại xã Hòa Thịnh (gồm Hòa Thịnh và Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk), từ sáng đến đêm muộn luôn rộn vang tiếng búa, tiếng máy cắt. Giữa cái lạnh và những cơn mưa phùn, những chiến sĩ tất bật dựng từng bức tường, lắp từng viên gạch, khẩn trương xây nhà mới cho bà con chịu ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử, với mong muốn kịp hoàn thành trước Tết.
Tại nhà ông Trần Văn Khánh (76 tuổi, đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), các chiến sĩ vẫn đang mướt mồ hôi đào đất, xúc cát, khiêng gạch để làm móng. Vợ chồng ông Khánh hiện hiện ở tạm trong căn lán nhỏ do bộ đội dựng tạm. Ông kể, trận lũ vừa rồi đã cuốn sập toàn bộ căn nhà, buộc hai vợ chồng phải chèo ghe sang nhà cháu họ trú nhờ trong những ngày nước lớn.
Bà Trần Thị Lãnh (80 tuổi) - một trong những hộ có nhà bị cuốn sập hoàn toàn trong trận lũ lịch sử xúc động kể: “Thương mấy chú bộ đội lắm. Sáng sớm đã đi thành từng tốp đến đào móng, dựng lại cột nhà cho tôi. Trước đó, mấy chú còn khiêng bàn ghế, dọn đống gạch đổ nát giúp nữa. Thấy mấy chú làm vất vả, tôi nấu nồi khoai, nồi sắn mời, mà mấy chú không dám ăn, nói phải chờ chỉ huy cho phép. Nhiều chú còn trẻ lắm mà làm việc chăm chỉ không ngơi tay.”
Bà Lãnh cho biết, cả xóm ai cũng mong những căn nhà mới sớm dựng xong trước Tết để bà con yên tâm đón năm mới, không còn nơm nớp nỗi lo mưa lũ ập đến.
Theo người dân ở xã Hòa Thịnh, Trung đội 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã có mặt tại đây hơn một tuần nay để cùng bà con dựng lại nhà cửa sau lũ. Các anh làm việc gần như không có ngày nghỉ, thứ Bảy, Chủ nhật vẫn bám công trường, thậm chí có hôm còn tăng ca đến tận đêm để kịp tiến độ
Lữ đoàn vận tải 555 và khu K52 Cục hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 làm đêm để kịp tiến độ hoàn thành nhà trước Tết cho bà con vùng lũ.
Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Long, Sư đoàn 315, Trung đoàn 143 (Quân khu 5), cho biết anh nhận nhiệm vụ lên Đắk Lắk từ ngày 22/11 để hỗ trợ dân khắc phục sau mưa lũ và nay là xây lại nhà cửa.“Chúng tôi cố gắng xây nhà thật kiên cố, xong thật sớm để bà con có chỗ ở an toàn. Người dân ở đây thương lắm, luôn hỏi han, phụ giúp tụi tôi. Nhiệm vụ của bộ đội không chỉ cứu hộ lúc nguy cấp, mà còn giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài,” hạ sĩ Long chia sẻ.
Các chiến sĩ đổ trụ bê tông xuyên đêm để kịp tiến độ.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tỉnh Đắk Lắk có 231 ngôi nhà được giao cho lực lượng của quân khu xây dựng. Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 29 đầu mối, gồm 8 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 21 đơn vị của Quân khu 5, với tổng cộng 279 đội thi công. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành khảo sát, dọn mặt bằng, mở móng 147/231 nhà, đạt gần 64% tiến độ.
Trước đó, chiều 29/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đến thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ xã Hòa Thịnh. Thủ tướng yêu cầu xây nhà cho dân xong trước Tết.
