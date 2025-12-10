'Chiến dịch Quang Trung': Bộ đội ngày đêm xây nhà giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk

Bà Trần Thị Lãnh (80 tuổi) - một trong những hộ có nhà bị cuốn sập hoàn toàn trong trận lũ lịch sử xúc động kể: “Thương mấy chú bộ đội lắm. Sáng sớm đã đi thành từng tốp đến đào móng, dựng lại cột nhà cho tôi. Trước đó, mấy chú còn khiêng bàn ghế, dọn đống gạch đổ nát giúp nữa. Thấy mấy chú làm vất vả, tôi nấu nồi khoai, nồi sắn mời, mà mấy chú không dám ăn, nói phải chờ chỉ huy cho phép. Nhiều chú còn trẻ lắm mà làm việc chăm chỉ không ngơi tay.”