Chiến dịch Quang Trung: Ngày 22/12 rất khác của các ‘thợ xây’ mặc áo lính

Người lính Cụ Hồ trong Chiến dịch Quang Trung- xây nhà "thần tốc" kỷ niệm ngày 22/12 bằng một cách rất khác.
Ngày 22/12 năm nay, với nhiều người lính, không có lễ kỷ niệm tròn đầy cờ hoa, cũng chẳng có những buổi gặp mặt đủ đầy quân dung chỉnh tề. Thay vào đó là bùn đất còn sền sệt dưới chân, là những mái nhà chưa kịp khô mùi xi măng, là tiếng búa, tiếng cưa vang lên từ sáng sớm đến khi trời sụp tối. Ngày Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025) - với những chiến sỹ đang thực hiện Chiến dịch Quang Trung được đánh dấu bằng một cách rất khác: Dựng lại những ngôi nhà cho người dân Gia Lai chịu thiệt hại trong trận lũ lịch sử cuối tháng 11 vừa qua.
Ngày 22/12 không tiếng hát, không lời chúc mừng, chỉ có tiếng máy trộn bê tông, tiếng cuốc xẻng búa đập và những bước chân nhanh nhẹn của cán bộ, chiến sỹ trong "Chiến dịch Quang Trung".
Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ làm ngày làm đêm, quyết tâm hoàn thành sớm những ngôi nhà cho dân.
Tại các thôn Chánh Hữu, Chánh Hội (xã Ngô Mây, Gia Lai), ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam của cán bộ, chiến sỹ Trường Quân sự Quân đoàn 34 năm nay là trên "công trường" vùng lũ đi qua.
Buổi sáng 22/12, sương còn lẫn trong hơi ẩm của đất sau mưa, những người lính đã có mặt từ tinh mơ. Áo lính không còn xanh nguyên vẹn mà loang lổ bùn đất, giày ướt sũng, vai áo sờn đi vì mang vác vật liệu suốt nhiều ngày. Không ai nhắc đến kỷ niệm, không ai nói về ngày truyền thống. Tất cả đều hiểu, khi người dân còn chưa có nhà để về, thì ngày 22/12 cũng chỉ là một ngày lao động như bao ngày khác nhưng nặng nghĩa hơn, sâu lòng hơn.
Hình ảnh những chiến sỹ trẻ miệt mài vác từng xô xi măng, tấm tôn, đóng từng cây cột gỗ khiến người dân Gia Lai không khỏi xúc động.
Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn xuất hiện ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất.
Những ngôi nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai đã hoàn thành hơn 90% là minh chứng cho hành trình kết nối những trái tim ngày đêm của quân và dân.
Theo Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Chính uỷ Trường Quân sự Quân đoàn 34, sự hiện diện của người lính giữa lúc gian khó nhất khẳng định chân lý bất biến quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Giữa bộn bề gian khó, tình "quân dân như cá với nước", những nụ cười, những củ khoai nướng vội giữa giờ nghỉ giải lao của dân trở nên ý nghĩa hơn bất kỳ bó hoa tươi thắm nào trong ngày lễ.
Báo Điện tử VTC News ghi nhận sáng nay, hình ảnh đẹp nhất của ngày 22/12 năm nay tại Gia Lai chính là những nụ cười tỏa nắng của Bộ đội Cụ Hồ giữa những vùng quê nghèo còn loang bùn đất sau mưa lũ.
Ngày 22/12 rất khác, bởi những người lính không kỷ niệm bằng lời nói, mà bằng hành động. Không bằng huân chương hay khẩu hiệu, mà bằng từng nhát búa, từng bao xi măng, từng giọt mồ hôi thấm xuống đất.
Giữa hoang tàn sau lũ, họ - những người lính- dựng lên không chỉ là nhà cửa, mà là niềm tin rằng khi dân gặp hoạn nạn, quân đội luôn có mặt, lặng lẽ mà bền bỉ.
Chiến sỹ Nguyễn Văn Long (Trường Quân sự Quân đoàn 34) nở nụ cười hiền hậu chia sẻ: "Với bộ đội chúng em, ngày của ngành cũng là ngày của dân, dân vui là mình vui. Nhà dân chưa xong, lòng mình chưa yên, đó mới là ý nghĩa thực sự của ngày 22/12".
Ông Ngô Đình Vỵ (thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) một hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt bão lũ chia sẻ: "Chỉ 10 ngày nữa thôi là gia đình tôi có nhà mới. Các chú bộ đội đến, làm việc không nghỉ từ sáng sớm đến xuyên đêm. Hôm nay là ngày của các chú, vậy mà các chú vẫn ở đây với dân. Tình nghĩa này, gia đình tôi và dân làng không quên".
Có lẽ, với những người lính, ngày 22/12 năm nay sẽ được nhớ bằng mùi bùn đất, bằng mái nhà mới trong đêm gió lạnh, và bằng ánh mắt yên tâm của người dân khi lần đầu tiên khép cửa, ngủ một giấc bình yên sau bão lũ.
Bình luận