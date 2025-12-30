Thủ tướng: 'Chiến dịch Quang Trung' không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã

(VTC News) -

Đây là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì hội nghị sơ kết triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung vào sáng 30/12.

Sau hơn 1 tháng phát động "Chiến dịch Quang Trung", đến ngày 30/12, tại các tỉnh hoàn thành sửa chữa 34.759 ngôi nhà (đạt 100% mục tiêu đề ra). Cùng đó, các đơn vị đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà (đạt 100%), trong đó đã hoàn thành 671 nhà (đạt 42%), số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã. Sau 1 tháng phát động, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để "Chiến dịch Quang Trung" đạt mục tiêu ban đầu.

Nêu rõ việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" hiện không có khó khăn, vướng mắc đáng kể, nên với tinh thần "thừa thắng xông lên", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, nhất là lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên vào cuộc, chung tay, góp sức.

"Phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ 'Chiến dịch Quang Trung', lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV", Thủ tướng đặt mục tiêu.

Kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" đến 30/12.

Thủ tướng lưu ý, cùng với thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống như thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản; mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản… khôi phục sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, khôi phục hoạt động các trường học, trạm xá.

Các địa phương chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng giải quyết.

Yêu cầu việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin cổ vũ, động viên và phổ biến cách làm hay, hiệu quả; đồng thời phản ánh tinh thần phấn khởi của người dân, tạo động lực, truyền cảm hứng để cả dân tộc sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.