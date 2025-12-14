Thủ tướng: Lấy sân bay Long Thành làm trung tâm phát triển kinh tế hàng không

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh nội dung này khi tới kiểm tra, đôn đốc tiến độ, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tham gia thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số tuyến cao tốc, trục kết nối trọng điểm với sân bay vào chiều 14/12. Đây là lần thứ 9 Thủ tướng trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án đặc biệt quan trọng quốc gia này.

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Ảnh: Lương Ý)

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, triển khai từ năm 2020 đến năm 2026, gồm 4 dự án thành phần. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12.

Cơ bản đáp ứng tiến độ bay kỹ thuật

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước) đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 19/12.

Dự án thành phần 2 (công trình phục vụ quản lý bay), trong đó đài kiểm soát không lưu đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị để phục vụ bay kỹ thuật và hoàn thành đồng bộ với tiến độ tổng thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án càng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: Lương Ý)

Với dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu của sân bay hiện có 15 gói thầu, trong đó 3 gói đã hoàn thành, 12 gói đang được triển khai. Các hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách, đường băng, đường lăn, sân đỗ, tuyến giao thông kết nối… đang được thi công đồng loạt, bảo đảm cơ bản hoàn thành xây dựng trước ngày 19/12, đủ điều kiện tổ chức bay kỹ thuật và hướng tới khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Riêng dự án thành phần 4 gồm các công trình dịch vụ, phụ trợ phục vụ khai thác giai đoạn 1 cũng đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành phần xây dựng cơ bản trước ngày 19/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: Lương Ý)

Tại buổi kiểm tra tiến độ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân đã bám sát hiện trường, vượt khó thi công liên tục.

Thủ tướng đánh giá, dự án đang “thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng”. Đến nay, 8 hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành, trong đó có nhà ga hành khách - “trái tim của sân bay”, đài kiểm soát không lưu - “bộ óc của sân bay”, cùng đường băng đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh.

Hệ thống điện công suất 80MW, hạ tầng nước, xăng dầu, thông tin liên lạc và các tuyến đường vào sân bay cũng cơ bản hoàn thiện. Nhiều hạng mục còn lại như ống lồng hành khách, cảnh quan cây xanh đang được gấp rút triển khai.

Lấy Long Thành làm trung tâm phát triển kinh tế hàng không

Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại, huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị tăng cường lực lượng hỗ trợ thi công; Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn khu vực dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá dự án thi công thần tốc, thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng.

Về công tác chuẩn bị bay, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản chi tiết cho chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức ngày 19/12.

Cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến giao thông chiến lược kết nối sân bay Long Thành. Dự án dài 53,7 km, tổng mức đầu tư điều chỉnh 21.551 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ Nhà ga hành khách. (Ảnh: Lương Ý)

Đến nay, dự án thành phần 3 qua địa bàn TP.HCM đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật từ tháng 4/2025. Hai dự án thành phần qua Đồng Nai đạt lần lượt 61% và 72% khối lượng, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến chính dịp 19/12/2025 và đưa vào khai thác trong năm 2025. Hai tuyến kết nối T1, T2 dài 7,8 km dẫn vào sân bay cũng đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng.

Nhấn mạnh định hướng lâu dài, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm và các chỉ đạo của Chính phủ, trong đó xác định rõ: sân bay Long Thành không chỉ là một công trình giao thông, mà phải lấy sân bay Long Thành làm trung tâm phát triển kinh tế hàng không, hình thành hệ sinh thái hàng không hiện đại, tạo cực tăng trưởng mới cho vùng và cả nước.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng nhấn mạnh định hướng lấy sân bay làm trung tâm phát triển kinh tế hàng không, tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm cao nhất, các chủ thể liên quan sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ, đưa sân bay Long Thành - công trình tầm cỡ quốc tế vào khai thác hiệu quả, với hạ tầng kết nối thông suốt, đóng vai trò động lực phát triển trong trung và dài hạn.