Thủ tướng: Nhà máy điện Nhơn Trạch khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Theo Thủ tướng, thành công của dự án tạo động lực, niềm tin và nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia với quy mô lớn hơn, công nghệ hiện đại hơn, tiêu chuẩn cao hơn trong thời gian tới. Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ thể liên quan phát huy tối đa năng lực, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.